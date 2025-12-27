Напишу индикатор бесплатно - страница 4
Постараюсь ещё раз описать принцип:
идёт цена и постоянно ищется максимум в промежутке 24 свечей. На новой свече линии перемещаются на 1 свечу, то есть снова получается 24 в историю. На экстремумах рисуются линии, и когда цена пробивает линию и закрывается за/под ней - рисуется стрелка и фиксируются линии. Дальше всё по кругу.
Вот код, который ищет максимумы:
Спасибо за внимание)
я в курсе =) , просто экстремум и максимум немного разное =) т.к. максимумы начнут обновляться как только он будет пробит и след. максимум будет получается на 1-ой свече - но он не экстремум. он не является локальным максимумом, ну точнее он является , но не подтвержденным
Можно конечно сделать так , посмотрите предварительную версию
но я хотел именно экстремумы =) точнее даже не я а вы хотели =)
поставьте barBefore = 1; и вы поймете о чем я
Спасибо, всё работает.
Обращусь то же с просьбой о помощи.
Индикатор для МТ4.
Классика жанра: Уровни закрытия свечи - внутридневные (5м,15м,30м........).
Вся проблема в разнице использования часовых параметров (на скрине видна разница времени терминала и брокера -2часа), из за чего индикатор не верно делает расчет.
Необходимо добавить в индикатор возможность выбора временного параметра для определения начала дня.
И добавить функцию Weekend (отключаемый из расчета выходной и присоединение его к последней рабочей сессии)
Спасибо.
Напишите. Индикатор не рабочий, а исследовательский. Только не на MQL, а на C#, и как класс. Подробности письмом.) Если дело пойдет, небольшое вознаграждение будет. Не пойдет - уж извините. Самому написать - времени нет, но напишу, позже - не проблема.
Ксати, Вы знакомы с Z преобразованиями?
C# сразу нет, извините
может просто ваш индикатор поправить ?
буду вам очень признателен, https://www.mql5.com/ru/code/8377
Не совсем понял , в Price Channel нет никаких привязок ко времени свечей. что делать то