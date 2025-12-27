Напишу индикатор бесплатно - страница 137
Напишу бесплатно индикатор на MQL4 на условиях свободного распространения - размещение в виде - бесплатный продукт на Маркет или код в CodeBase.
можно и на MQL5 , но предпочтение 4-ке - зависит от логики, желательно конечно хоть что то осмысленное. В теории можно и советник.
Естественно что задания типа - хочу индикатор по волновой теории Эллиота - не рассматриваются =) , т.к. оцените объем работ и сами подумайте.
Если есть желание - пишите задание открыто.
Заранее продумывайте возможности - алерты, звуковые сигналы, уведомления на почту/телефон, стрелки , новости и т.п.
Здравствуйте, Юрий! Есть запрос на написание бесплатного индикатора на MQL4 для мт4. Ваше предложение ещё актуально ?
Никто ничего тут бесплатно не пишет. Редкое исключение - это когда идея заинтересует потенциального разработчика.
Но как правило, у того кто способен что-то написать, идей на порядок больше чем у заказчиков.
Чтобы попытаться кого-то заинтересовать, нужно изложить концепцию.
Мне писал индикаторы чатжпт , или ИИ , бесплатно . Нормально работает .
да, всё по предложению как написано - задание пишите открыто или личку сразу , я вас потом искать не буду , публикация индикатора в итоге в открытом доступе и по возможности что то осмысленное
индикатор "period_overlay":
рисует оверлейный график по верх текущего графика в текущем таймфрейме,
от обычного оверлейного графика отличается тем что у него есть два параметра:
- период нулевой точки zero_point : день, неделя, месяц;
- кол-во периодов на которые нужно отрисовывать.
пример:
то есть я хочу чтоб был оверлейный грвфик который бы синхронизировался с текущим графиком в точках начала периода(zero_pint) например начало дня, тоесть начало дня и текущего и оверлейного графика должны совпадать и я отслеживаю расхождения графиков внутри дня,
и он строится на заданное кол-во периодов, к примеру 5 последнх дней.
---
чтоб не заморачиваться с разными периодами можно сделать просто индикатор "day_overlay" который будет рисоваться только на таймфреймах меньше дня
и работать только с одним периодом синхронизации - день(начало каждого дня).
показалось небесполезным, набросал с "период нулевой точки = D1"
размеры свечей относительные, поэтому доп.масштаб не нужен
для "боевого применения" надо ещё добавлять трах с подгрузкой данных в таймсериях, но там много кода и есть ощущение что от билда к билду по разному. Кому надо добавят