может не хватает каких то dll библиотек?
 
azsxg8181:   может не хватает каких то dll библиотек?

Скорее всего, Вы ставите терминал на системный диск да еще в папку Program Files

Если есть - выберите другой диск. Или, по крайней мере, в корень системного диска. В начале установки есть кнопка Настройка

 
Вопрос явно детский, поэтому сюда.
Как-то не обращал раньше внимания. В примечании к описанию функции IndicatorDigits написано следующее:
По умолчанию используется точность цены финансового инструмента, к графику которого присоединен индикатор.
Фактически же в окне данных на пятизнаке я наблюдаю:
  • по умолчанию - 4 знака ;
  • при явном указании IndicatorDigits(Digits) - 5.
Это у меня глюк какой-то или?..
 
Подскажите пожалуйста! Не могу считать файл
int File()
{
int P=0;
int filehandle=FileOpen("C:\\Users\\Михаил\\Desktop\\qqq.csv",FILE_READ|FILE_CSV); 
if(filehandle!=INVALID_HANDLE) 
     { 
     datetime d = FileReadDatetime(filehandle);
     int I=FileReadNumber(filehandle);
     FileClose(filehandle);
     Comment(d+" "+I);
     }
     else {Comment(GetLastError());}
return P;

}
Выдает ошибку 5002- Недопустимое имя файла

Хотя файл существует


 
Mikhail Simakov:
Подскажите пожалуйста! Не могу считать файлВыдает ошибку 5002- Недопустимое имя файла

Хотя файл существует

FileOpen

Из соображений безопасности в языке MQL5 строго контролируется работа с файлами. Файлы, с которыми проводятся файловые операции средствами языка MQL5, не могут находиться за пределами файловой "песочницы".

Если хотите работать с директориями за пределами песочницы, создайте ярлык/символьную ссылку на нужную директорию в ней "MQL4\\Files".
 
Konstantin Nikitin:

FileOpen

Если хотите работать с директориями за пределами песочницы, создайте ярлык/символьную ссылку на нужную директорию в ней "MQL4\\Files".

Хорошо, перекопировал файл в папку  Files, переделал код, та же ошибка

int File()
{
int P=0;

int filehandle=FileOpen(TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH)+"\\MQL5\\Files\\"+"qqq.csv",FILE_READ|FILE_CSV); 
if(filehandle!=INVALID_HANDLE) 
     { 
     datetime d = FileReadDatetime(filehandle);
     int I=FileReadNumber(filehandle);
     FileClose(filehandle);
     Comment(d+" "+I);
     }
     else {Comment(GetLastError());}
return P;

}
 
Mikhail Simakov:

Хорошо, перекопировал файл в папку  Files, переделал код, та же ошибка

int filehandle=FileOpen("qqq.csv",FILE_READ|FILE_CSV);

Достаточно. Там довольно хорошо пример приведен, с не правильным, и правильным открытием файла.

 
Konstantin Nikitin:

Достаточно. Там довольно хорошо пример приведен, с не правильным, и правильным открытием файла.

при тестировании советника, где должен находиться файл для чтения?

 
Mikhail Simakov:

при тестировании советника, где должен находиться файл для чтения?

Это из MQL5, но суть та-же.

 
Konstantin Nikitin:

Это из MQL5, но суть та-же.

я нашел директорию, к которой обращается программа, но почему то она во время тестирования удаляет этот файл qqq.csv

