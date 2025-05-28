Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 146
Скорее всего, Вы ставите терминал на системный диск да еще в папку Program Files
Если есть - выберите другой диск. Или, по крайней мере, в корень системного диска. В начале установки есть кнопка Настройка
Как-то не обращал раньше внимания. В примечании к описанию функции IndicatorDigits написано следующее:
Это у меня глюк какой-то или?..
- по умолчанию - 4 знака ;
- при явном указании IndicatorDigits(Digits) - 5.
Хотя файл существует
FileOpen
Из соображений безопасности в языке MQL5 строго контролируется работа с файлами. Файлы, с которыми проводятся файловые операции средствами языка MQL5, не могут находиться за пределами файловой "песочницы".
FileOpenЕсли хотите работать с директориями за пределами песочницы, создайте ярлык/символьную ссылку на нужную директорию в ней "MQL4\\Files".
Хорошо, перекопировал файл в папку Files, переделал код, та же ошибка
Достаточно. Там довольно хорошо пример приведен, с не правильным, и правильным открытием файла.
при тестировании советника, где должен находиться файл для чтения?
Это из MQL5, но суть та-же.
я нашел директорию, к которой обращается программа, но почему то она во время тестирования удаляет этот файл qqq.csv