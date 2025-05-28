Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4

Если у Вас вопросы по MQL4, MT4, MetaTrader 4, пожалуйста пишите в этой теме. Особенно когда вопросы касаются торговых функций.
 
Если можно, прикрепите тему, чтобы не терялась.
 
Vitalie Postolache:
Если можно, прикрепите тему, чтобы не терялась.

Тема прикреплена. Увидеть это можно так:

сначала клик на название раздела:

клик на название раздела

потом уже видно, что тема находится в самом верху:

тема прикреплена 

 

Но: если в других темах будут более свежие сообщения, то тема, конечно, будет опускаться вниз. 

 
Vladimir Karputov:

Но: если в других темах будут более свежие сообщения, то тема, конечно, будет опускаться вниз. 

А прикрепить так, чтобы тема постоянно была наверху, среди прикреплённых, движок форума не позволяет?

А то я заметил, что "прикреплённые" темы сползают вниз на главной странице, они наверху, только когда зайдёшь в нужный раздел.
 
Vitalie Postolache:

А прикрепить так, чтобы тема постоянно была наверху, среди прикреплённых, движок форума не позволяет?

А то я заметил, что "прикреплённые" темы сползают вниз на главной странице, они наверху, только когда зайдёшь в нужный раздел.
Да. Такой движок форума. Увидеть прикреплённую тему (даже если она сползла в подвал, можно только кликнув на название раздела.
 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Вопросы от начинающих

Nickolay72, 2016.11.08 10:04

Здравствуйте господа.Подскажите,почему не работает модификация тейк-профита?При предварительно указанном SL и TP,ДЦ выдает ошибку 130.На стоплосс поставил трал,работает.ТП плавающий не нужен,хочу,чтоб ордер модифицировался сразу после OrderSend.Вот в таком варианте не работает:

-условия покупки- 

{
  Ticket=OrderSend(NULL,OP_BUY,Lot,Ask,slippage,0,0,NULL,magic,0,Blue);
  if(!Ticket>0)Print(GetLastError());
  else
  TP=NormalizeDouble(Bid+TakeProfit*Point,Digits);
  bool modify=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),TP,0,0);
   return;
}

-условия продажи-

{
  Ticket=OrderSend(NULL,OP_SELL,Lot,Bid,slippage,0,0,NULL,magic,0,Red);
  if(!Ticket>0)Print(GetLastError());
  else
  TP=NormalizeDouble(Ask-TakeProfit*Point,Digits);
  bool modify=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),TP,0,0);
   return;
}

Что не так??? 


 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Вопросы от начинающих

Vladislav Andruschenko, 2016.11.08 10:35

bool modify=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),TP,0,0);

 

Вы же не выбрали позицию для работы с ней. здесь наверно надо сначала сделать так:


OrderSelect(Ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES);

 
Nickolay72

Как вариант:

  Ticket=OrderSend(NULL,OP_SELL,Lot,Bid,slippage,0,0,"",magic,0,Red);
  if(Ticket>0){
   TP=NormalizeDouble(Ask-TakeProfit*Point,Digits);
   if(OrderSelect(Ticket, SELECT_BY_TICKET)) {
     bool modify=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),TP,0,0);
   }
  return;
  } else {
   Print(GetLastError());
  }


 

 
Здравствуйте, помогите пожалуйста советом на счет одного условия которое нужно чтобы советник работал раз в день, в общем нужно if (условие) {каждый день выставление отложенного ордера в одно и тоже заданное время}  может есть простое решение, которое никак не появится в голове =/  советник или скрипт хоть в какой форме
 
K_i_r_i_t_o:
Здравствуйте, помогите пожалуйста советом на счет одного условия которое нужно чтобы советник работал раз в день, в общем нужно if (условие) {каждый день выставление отложенного ордера в одно и тоже заданное время}  может есть простое решение, которое никак не появится в голове =/  советник или скрипт хоть в какой форме

может взять значение времени открытия 0 бара ,с периодом D1 ,+добавить кол-во секунд,

в условие сравнить текущее время,  с полученным временем в первой строке 

в отложенный ордер можно кол- во сек поставить, время жизни ордера .

Data_1=iTime(Symbol(),PERIOD_D1,0)+86400;  //время жизни ордера


 

