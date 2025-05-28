Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4
Если можно, прикрепите тему, чтобы не терялась.
Тема прикреплена. Увидеть это можно так:
сначала клик на название раздела:
потом уже видно, что тема находится в самом верху:
Но: если в других темах будут более свежие сообщения, то тема, конечно, будет опускаться вниз.
А прикрепить так, чтобы тема постоянно была наверху, среди прикреплённых, движок форума не позволяет?А то я заметил, что "прикреплённые" темы сползают вниз на главной странице, они наверху, только когда зайдёшь в нужный раздел.
Nickolay72, 2016.11.08 10:04
Здравствуйте господа.Подскажите,почему не работает модификация тейк-профита?При предварительно указанном SL и TP,ДЦ выдает ошибку 130.На стоплосс поставил трал,работает.ТП плавающий не нужен,хочу,чтоб ордер модифицировался сразу после OrderSend.Вот в таком варианте не работает:
-условия покупки-
Ticket=OrderSend(NULL,OP_BUY,Lot,Ask,slippage,0,0,NULL,magic,0,Blue);
if(!Ticket>0)Print(GetLastError());
else
TP=NormalizeDouble(Bid+TakeProfit*Point,Digits);
bool modify=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),TP,0,0);
return;
}
-условия продажи-
Ticket=OrderSend(NULL,OP_SELL,Lot,Bid,slippage,0,0,NULL,magic,0,Red);
if(!Ticket>0)Print(GetLastError());
else
TP=NormalizeDouble(Ask-TakeProfit*Point,Digits);
bool modify=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),TP,0,0);
return;
}
Что не так???
Vladislav Andruschenko, 2016.11.08 10:35
Вы же не выбрали позицию для работы с ней. здесь наверно надо сначала сделать так:
Vitaly Muzichenko, 2016.11.08 12:26Что это за конструкция? Ticket - это целое число (int) Уж лучше так: if(Ticket < 0) { ... }
Как вариант:
if(Ticket>0){
TP=NormalizeDouble(Ask-TakeProfit*Point,Digits);
if(OrderSelect(Ticket, SELECT_BY_TICKET)) {
bool modify=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),TP,0,0);
}
return;
} else {
Print(GetLastError());
}
Здравствуйте, помогите пожалуйста советом на счет одного условия которое нужно чтобы советник работал раз в день, в общем нужно if (условие) {каждый день выставление отложенного ордера в одно и тоже заданное время} может есть простое решение, которое никак не появится в голове =/ советник или скрипт хоть в какой форме
может взять значение времени открытия 0 бара ,с периодом D1 ,+добавить кол-во секунд,
в условие сравнить текущее время, с полученным временем в первой строке
в отложенный ордер можно кол- во сек поставить, время жизни ордера .
