Особенности языка mql4, тонкости и приёмы работы - страница 37
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NormalizeDouble(Open[1]-Close[1],_Digits)
Спасибо!
Выглядит, как баг. Т.к. цены баров должны быть уже нормализованы и, соответственно, сравниваться напрямую.
Не знаю, может проблема в другом, посмотрю с нормализацией.
Какие есть варианты?
Выглядит, как баг. Т.к. цены баров должны быть уже нормализованы и, соответственно, сравниваться напрямую.
С нормализацией всё работает
Вопрос по MT4(MQL4)
Делаю в терминале экспорт архива котировок. Появляется сообщение «не достаточно памяти» каждые три секунды.
Такое уже было раньше, памяти действительно не хватало, и это было актуально.
Однако, после «реорганизации» памяти, свободной стало больше, но сообщение все равно появляется.
На скрине: GBPUSD таймфрейм M5 открывается нормально. При переходе на таймфрейм M1 пишет «недостаточно памяти» каждые 3 секунды, и не открывается.
По монитору ресурсов свободной памяти около 3,8Гб