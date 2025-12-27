Напишу индикатор бесплатно

Напишу бесплатно индикатор на MQL4 на условиях свободного распространения - размещение в виде - бесплатный продукт на Маркет или код в CodeBase.

можно и на MQL5 , но предпочтение 4-ке - зависит от логики, желательно конечно хоть что то осмысленное. В теории можно и советник.

Естественно что задания типа  - хочу индикатор по волновой теории Эллиота - не рассматриваются =) , т.к. оцените объем работ и сами подумайте.

Если есть желание - пишите задание открыто.

Заранее продумывайте возможности - алерты, звуковые сигналы, уведомления на почту/телефон, стрелки , новости и т.п.

 
Так вот же есть
 

Долго искал, но так и не нашел.

Нужна гистограмма:

медленный RSI выше 50 и быстрый RSI выше медленного RSI- гистограмма зеленая (например)

медленный ниже 50 и быстрый ниже медленного - гистограмма красная

в остальных случаях - серая.

Обязательно выбор периодов RSI.

 

P.S.  Я понимаю, что можно просто наложить два индикатора, но в некоторых случаях нет времени и  орлиного зрения разглядывать что это было.

 
Проверьте такой ? имелось ввиду

 

п.с. добавил исходник  

Файлы:
Delta_RSI.ex4  12 kb
Delta_RSI.mq4  5 kb
 
В нем ничего не видно, он откомпилированный. 
 
Огромное спасибо! Такой!

Очень наглядно и удобно теперь.

Я, правду сказать, имел в виду отображение в одном уровне,

но и так прекрасно.

Еще раз спасибо.

 
в следующий раз просто подробнее пишите, я не телепат =)

сделал два вида отображения, выбирается в настройках

если переключаете вид из одного в другой, то не забываем сбросить настройки во вкладке - "Общие" 

кому надо с исходником выложу, в скорости индикатор будет опубликован в кодебейс

Файлы:
Delta_RSI.ex4  13 kb
Delta_RSI.mq4  5 kb
 

Необходимо добавить Алерт (звук и сообщение на экран) при появлении стрелки kanal handels signal

я думаю вы уже поняли свою ошибку с помощью модератора  =)
 
Привет! Хочу тут поэкспериментировать с применением параметра 'first indicator's data' или 'previous indicator's data' от iМА или iBB в советнике полученных от какого-либо другого индикатора (CCI, OsMA, Stoch и т.д.). Другими словами... Как создать индикатор получения точки пересечения стандартного индикатора с его iМА применив параметр 'first indicator's data'. Картинка прилагается. Заранее благодарен.
Файлы:
1-st.png  24 kb
