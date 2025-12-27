Напишу индикатор бесплатно
Долго искал, но так и не нашел.
Нужна гистограмма:
медленный RSI выше 50 и быстрый RSI выше медленного RSI- гистограмма зеленая (например)
медленный ниже 50 и быстрый ниже медленного - гистограмма красная
в остальных случаях - серая.
Обязательно выбор периодов RSI.
P.S. Я понимаю, что можно просто наложить два индикатора, но в некоторых случаях нет времени и орлиного зрения разглядывать что это было.
Проверьте такой ? имелось ввиду
п.с. добавил исходник
Огромное спасибо! Такой!
Очень наглядно и удобно теперь.
Я, правду сказать, имел в виду отображение в одном уровне,
но и так прекрасно.
Еще раз спасибо.
в следующий раз просто подробнее пишите, я не телепат =)
сделал два вида отображения, выбирается в настройках
если переключаете вид из одного в другой, то не забываем сбросить настройки во вкладке - "Общие"
кому надо с исходником выложу, в скорости индикатор будет опубликован в кодебейс
Необходимо добавить Алерт (звук и сообщение на экран) при появлении стрелки kanal handels signal
<ДЕКОМПИЛИРОВАННЫЙ КОД УДАЛЁН!>
Напишу бесплатно индикатор на MQL4 на условиях свободного распространения - размещение в виде - бесплатный продукт на Маркет или код в CodeBase.
можно и на MQL5 , но предпочтение 4-ке - зависит от логики, желательно конечно хоть что то осмысленное. В теории можно и советник.
Естественно что задания типа - хочу индикатор по волновой теории Эллиота - не рассматриваются =) , т.к. оцените объем работ и сами подумайте.
Если есть желание - пишите задание открыто.
Заранее продумывайте возможности - алерты, звуковые сигналы, уведомления на почту/телефон, стрелки , новости и т.п.