Экономный ZigZag - страница 4
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Сделал. От ZigZag_NK ничего не осталось.
Алгоритм оптимизации простенький. Приснился...
Возможно, еще код можно оптимизировать. А так - все работает.
На картинке из тестера: желтый - ZigZag_NK, магента последний вариант MultiZigZag.
Здесь показана та ошибка, с которой боролся.
Не проверял в работе. Может быть, выплывут какие-нибудь косяки. Но с ними просто. Исправим.
Отрихтовал код. Предыдущая версия подвешивала терминал при подкачке истории.
Здесь все оптимально. Исправлены все ошибки...
Это не самый быстрый зигзаг.
Задача была исправить ошибки классического, поставлявшегося с МТ4 2-3 года назад, зигзага.
Плюс сделать возможность вывода одним экземпляром индикатора нескольких зигзагов по данным с текущего или с более старших таймфреймов.
Здесь 'MultiZigZag - еще один вариант зигзага. (Экономный зигзаг)' находится окончательная версия от 05 ноября 2008 г.
За основу взят зигзаг Николая Косицина.
Но внесены исправления и небольшие дополнения.
1) Исправлена прорисовка зигзага. Переломы зигзага всегда находятся на High
или Low бара. Повисших в воздухе переломов нет.
Также при подкачке истории зигзаг не повисает в "воздухе".
2) Расчет зигзага производится только тогда, когда цена выходит за пределы
уже посчитанной части нулевого бара. То есть не на каждом тике.
3) Введена внешняя переменная, которая задает количество баров,
на которых рассчитывается зигзаг.
Евгений, приветствую !
я посмотрел описание параметров в исходнике:
... и задался Вопросом: "А ДЛЯ ЧЕГО было дублировать такой параметр как "Depth" (?),
ведь "GrossPeriod" - это по сути - и есть тот-же самый стандартный "Depth" (!)
Получилась "тафтология", которая ... работает ! ... но на сколько корректно - Автору виднее !
//-------------------------------
... я тут позволил себе озадачить ИИ-шку чтобы сконвертировал сей ZZ_MultiZigZag с МТ4 -->> на МТ5 !
Автора прошу проверить на корректность работы - что отрисовует правильно, как в оригиналной версии мт4 !
(ну и прошу Автора - добавить файл .mq5 на страницу Продукта ( https://www.mql5.com/ru/code/8536 )
Евгений, приветствую !
я посмотрел описание параметров в исходнике:
... и задался Вопросом: "А ДЛЯ ЧЕГО было дублировать такой параметр как "Depth" (?),
ведь "GrossPeriod" - это по сути - и есть тот-же самый стандартный "Depth" (!)
Получилась "тафтология", которая ... работает ! ... но на сколько корректно - Автору виднее !
//-------------------------------
... я тут позволил себе озадачить ИИ-шку чтобы сконвертировал сей ZZ_MultiZigZag с МТ4 -->> на МТ5 !
Автора прошу проверить на корректность работы - что отрисовует правильно, как в оригиналной версии мт4 !
(ну и прошу Автора - добавить файл .mq5 на страницу Продукта ( https://www.mql5.com/ru/code/8536 )
Сейчас уже и не помню, что когда-то этот мультизигзаг выкладывал в базу кодов. Некоторые мои индикаторы, как мне кажется, без моего ведома туда были помещены. Претензий нет.
Параметр Depth задает количество баров (свечей).
Параметр GrossPeriod означает старший таймфрейм. По отношению к текущему.
Сейчас не буду разбираться в коде. Другие приоритеты. Предстоит, возможно, достаточно серьезная разработка.