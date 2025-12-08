настройки веб-терминала MT4

Здравствуйте.
Почему при входе в веб-терминал MT4 принудительно открывается один график цен, если до этого веб-терминал MT4 был настроен так, что закрыты все графики цен? Мне не нужны в веб-терминале MT4 открытые графики цен.
У компании LMAX есть торговый терминал собственной разработки. В торговом терминале компании LMAX нет возможности для открытия графиков цен. Предлагаю компании Metaquotes брать пример с компании LMAX.
 

Вебтерминал который тут на mql5 - не подключается к другим счетам, а нужно использовать вебтерминалы брокеров (и этой новости уже 4 года): 

Попросите вашего брокера обновить веб-терминал на своей стороне и предоставить вам ссылку.

Теперь каждому брокеру придется иметь собственный веб-терминал.


 
К чему это сообщение? Использую веб-терминал от брокера. Ничего у брокера просить ненужно.
 
Раньше вебтерминалов у брокеров небыло. Но потом сделали так:

  • со здешним веб терминалом мы можем логиниться только на MetaQuotes-Demo сервер, 
  • а если захотим залогиниться на торговый счет брокера - то веб терминал есть у него (что, в общем, один и тот же веб терминал как основа)

То есть, если у вас какие-то проблемы на вебтерминале отсюда (Вебтерминал) - значит вам достаточно подключения в MetaQuotes-Demo серверу (что странно ... так как этот сервер не используют даже для торговли и тех анализа).

Вы все это знаете, так как вы зарегистрированы на форуме в 2020 году.

Использую веб-терминал от брокера. Ничего у брокера просить ненужно.

Вот и я о том же: используйте и дальше веб терминал от брокера. 
Потому что здешний вебтерминал - это только для MetaQuotes-Demo сервера, и этот сервер в основном используют бета-тестировщики (и не для торговли).

 
Пожалуйста, уберите из веб-терминала MT4 эти бесполезные графики цен.
