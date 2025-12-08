настройки веб-терминала MT4
Вебтерминал который тут на mql5 - не подключается к другим счетам, а нужно использовать вебтерминалы брокеров (и этой новости уже 4 года):
MetaQuotes , 11.11.2021 12:23
Попросите вашего брокера обновить веб-терминал на своей стороне и предоставить вам ссылку.
Теперь каждому брокеру придется иметь собственный веб-терминал.
К чему это сообщение? Использую веб-терминал от брокера. Ничего у брокера просить ненужно.
Раньше вебтерминалов у брокеров небыло. Но потом сделали так:
- со здешним веб терминалом мы можем логиниться только на MetaQuotes-Demo сервер,
- а если захотим залогиниться на торговый счет брокера - то веб терминал есть у него (что, в общем, один и тот же веб терминал как основа)
То есть, если у вас какие-то проблемы на вебтерминале отсюда (Вебтерминал) - значит вам достаточно подключения в MetaQuotes-Demo серверу (что странно ... так как этот сервер не используют даже для торговли и тех анализа).
Вы все это знаете, так как вы зарегистрированы на форуме в 2020 году.
---------------------
Использую веб-терминал от брокера. Ничего у брокера просить ненужно.
Вот и я о том же: используйте и дальше веб терминал от брокера.
Потому что здешний вебтерминал - это только для MetaQuotes-Demo сервера, и этот сервер в основном используют бета-тестировщики (и не для торговли).
