A.Fedorov:
Привет! Хочу тут поэкспериментировать с применением параметра 'first indicator's data' или 'previous indicator's data' от iМА или iBB в советнике полученных от какого-либо другого индикатора (CCI, OsMA, Stoch и т.д.). Другими словами... Как создать индикатор получения точки пересечения стандартного индикатора с его iМА применив параметр 'first indicator's data'. Картинка прилагается. Заранее благодарен.

Не совсем понимаю что вы хотели именно от меня, в данном случае через ваш вариант пересечение можно поймать только глазами. Что бы иметь возможность ловить автоматом или к примеру пометить эти места стрелками - надо писать индикатор , что бы у него все вычисления производились в одном месте. Как я понимаю - берется к примеру MACD валютной пары, заносится в буфер, после этого - вторым проходом смотрится iBands этого MACD и тогда видны пересечения в одном месте в паре доступных буферов.

Хотя в принципе, думаю возможно сделать индикатор, который накладываешь на любой индикатор по first data, и он будет с помощью выбранного метода искать вам пересечения, но ввиду того что у каждого индикатора разное число линий и настроек, в итоге индикатор получится с огромным числом настроек. Строить то можно ж по любому индикатору - значит по умолчанию мы не знаем число линий, которые будем обрабатывать.

Пример : поместим сделанный индикатор на RSI , индикатор должен посмотреть сколько у first data буферов, если один - запомнить, дальше выбрав настройки в индикаторе  - что строим - к примеру BB, значит могут быть какие варианты - пересечение RSI со всеми тремя линиями ВВ - самое простое, варианты их пересечения в строгой последовательности сверху вниз и обратно...

В общем чисто в теории это возможно сделать, хоть и геморно , будет много настроек в индикаторе, для каждого варианта построения, для каждой линии, настройки периодов ....

Если вам действительно нужно нечто подобное - сделать можно, надо только точнее понять что именно и какие индикаторы.

Еще момент к примеру RSI по MACD не построить, надо к какой то одной из линий строить и пересечений не будет у них размерность разная - это просто пример не состыковки индикаторов.

Можно попробовать пока BB и МА пока сделать, в принципе. 

 

Хотя нет, пользовательские индикаторы вроде не получают данных из first data, значит только в один индикатор выносить все нужные скрещивания индикаторов и там их разбирать 

 

Перепишете iExposure.mq4  на MT5  

Server Muradasilov:

Перепишете iExposure.mq4  на MT5  

Спасибо  


а где собственно то что переделывать ? где его взять ?

тут есть что то https://www.mql5.com/ru/code/354

есть еще какие то версии, в общем дайте то что надо переделать и опишите во что  

Yurij Izyumov:
Можно попробовать пока BB и МА пока сделать, в принципе. 

было б здорово посмотреть....
 
A.Fedorov:
было б здорово посмотреть....

Посмотрел, Пользовательские индикаторы нельзя накладывать для приема first data, по этому придется именно в один индикатор все вписывать которые отслеживать надо будет

так же то пересечение BB и MACD что вы указали - можно добиться просто - построив MACD с данными -  EMA 12 и 26 а вот SMA с периодом BB = 20 - вот и будет пересечение ловиться , тоесть такой индикатор можно сделать но это конкретно MACD + BB ? остальные тоже надо смотреть конкретно - каждый вариант отдельно

 

Напишите, пожалуйста, такой индикатор - надо графически, с вертикальной линии, показать те свечи на которых показание РСИ превышает мною заданное какое то значение. Эти значение (уровни РСИ) могут менятся с 0 до 100 и тут важно, чтобы можно было вводить четыре знаки после запятой, например значение 79,9834. 

 В настройках индикатора надо было чтобы возможно менять период РСИ и ввести уровень РСИ при котором появится вертикальные линии через свеч.

 Ну вот, например, период РСИ 2 и допустим я ввёл чтобы после превышание уровня 86,8840 через этих свеч нарисовался вертикальная линия. 

 


 
Я бы не стал рисовать линии.  Всё таки это объекты и управление ими не совсем удобное. Гораздо логичнее использовать стиль DRAW_ARROW.
 

моя просьба насчет индикатора, изначально может кажется глупой, однако это не так...

на РСИ бывает участки где мт4 отоброжает его горизонтальной линии и кажется там показание РСИ одинаковы...это не так...РСИ немогут быть горизонтальным если цена на том же участке падает или растет...просто изменение РСИ настолько маленкие ( 4 знака после запятой) что мт4 не в состоянии заметно это показать, вот пример 

 

 

 
Yurij Izyumov: ...нельзя накладывать для приема first data,
Да странно как-то это. В терминале такая f() предусмотрена, а в языке нет. ну и ну...
