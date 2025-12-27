Напишу индикатор бесплатно - страница 2
Привет! Хочу тут поэкспериментировать с применением параметра 'first indicator's data' или 'previous indicator's data' от iМА или iBB в советнике полученных от какого-либо другого индикатора (CCI, OsMA, Stoch и т.д.). Другими словами... Как создать индикатор получения точки пересечения стандартного индикатора с его iМА применив параметр 'first indicator's data'. Картинка прилагается. Заранее благодарен.
Не совсем понимаю что вы хотели именно от меня, в данном случае через ваш вариант пересечение можно поймать только глазами. Что бы иметь возможность ловить автоматом или к примеру пометить эти места стрелками - надо писать индикатор , что бы у него все вычисления производились в одном месте. Как я понимаю - берется к примеру MACD валютной пары, заносится в буфер, после этого - вторым проходом смотрится iBands этого MACD и тогда видны пересечения в одном месте в паре доступных буферов.
Хотя в принципе, думаю возможно сделать индикатор, который накладываешь на любой индикатор по first data, и он будет с помощью выбранного метода искать вам пересечения, но ввиду того что у каждого индикатора разное число линий и настроек, в итоге индикатор получится с огромным числом настроек. Строить то можно ж по любому индикатору - значит по умолчанию мы не знаем число линий, которые будем обрабатывать.
Пример : поместим сделанный индикатор на RSI , индикатор должен посмотреть сколько у first data буферов, если один - запомнить, дальше выбрав настройки в индикаторе - что строим - к примеру BB, значит могут быть какие варианты - пересечение RSI со всеми тремя линиями ВВ - самое простое, варианты их пересечения в строгой последовательности сверху вниз и обратно...
В общем чисто в теории это возможно сделать, хоть и геморно , будет много настроек в индикаторе, для каждого варианта построения, для каждой линии, настройки периодов ....
Если вам действительно нужно нечто подобное - сделать можно, надо только точнее понять что именно и какие индикаторы.
Еще момент к примеру RSI по MACD не построить, надо к какой то одной из линий строить и пересечений не будет у них размерность разная - это просто пример не состыковки индикаторов.
Можно попробовать пока BB и МА пока сделать, в принципе.
Хотя нет, пользовательские индикаторы вроде не получают данных из first data, значит только в один индикатор выносить все нужные скрещивания индикаторов и там их разбирать
Перепишете iExposure.mq4 на MT5
Спасибо
а где собственно то что переделывать ? где его взять ?
тут есть что то https://www.mql5.com/ru/code/354
есть еще какие то версии, в общем дайте то что надо переделать и опишите во что
....
Можно попробовать пока BB и МА пока сделать, в принципе.
было б здорово посмотреть....
Посмотрел, Пользовательские индикаторы нельзя накладывать для приема first data, по этому придется именно в один индикатор все вписывать которые отслеживать надо будет
так же то пересечение BB и MACD что вы указали - можно добиться просто - построив MACD с данными - EMA 12 и 26 а вот SMA с периодом BB = 20 - вот и будет пересечение ловиться , тоесть такой индикатор можно сделать но это конкретно MACD + BB ? остальные тоже надо смотреть конкретно - каждый вариант отдельно
Напишите, пожалуйста, такой индикатор - надо графически, с вертикальной линии, показать те свечи на которых показание РСИ превышает мною заданное какое то значение. Эти значение (уровни РСИ) могут менятся с 0 до 100 и тут важно, чтобы можно было вводить четыре знаки после запятой, например значение 79,9834.
В настройках индикатора надо было чтобы возможно менять период РСИ и ввести уровень РСИ при котором появится вертикальные линии через свеч.
Ну вот, например, период РСИ 2 и допустим я ввёл чтобы после превышание уровня 86,8840 через этих свеч нарисовался вертикальная линия.
моя просьба насчет индикатора, изначально может кажется глупой, однако это не так...
на РСИ бывает участки где мт4 отоброжает его горизонтальной линии и кажется там показание РСИ одинаковы...это не так...РСИ немогут быть горизонтальным если цена на том же участке падает или растет...просто изменение РСИ настолько маленкие ( 4 знака после запятой) что мт4 не в состоянии заметно это показать, вот пример