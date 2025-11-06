попробую на реале в мт этот сет потестить

Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 258
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вот можно к тем что тут рассмотрены связки качнуть!
EURUSD + GBPUSD – Короли европейской валютной гвардии!
AUDUSD + NZDUSD – Тихиоокеанские братья-близнецы!
USDCAD + USDCHF – Долларовые стражи порядка!
XAUUSD + XAGUSD – Король и принц драгоценных металлов!
EURGBP + GBPCHF – Европейский перекресток!
USDJPY + Nikkei225 – Самурай и его господин!
Brent + WTI – Нефтяные братья-соперники!
AUDJPY + NZDJPY – Тихоокеанские самураи!
EURCHF + GBPCHF – Швейцарские часовщики!
XAUUSD + AUDUSD – Золото и его австралийский страж!
вот можно к тем что тут рассмотрены связки качнуть!
EURUSD + GBPUSD – Короли европейской валютной гвардии!
AUDUSD + NZDUSD – Тихиоокеанские братья-близнецы!
USDCAD + USDCHF – Долларовые стражи порядка!
XAUUSD + XAGUSD – Король и принц драгоценных металлов!
EURGBP + GBPCHF – Европейский перекресток!
USDJPY + Nikkei225 – Самурай и его господин!
Brent + WTI – Нефтяные братья-соперники!
AUDJPY + NZDJPY – Тихоокеанские самураи!
EURCHF + GBPCHF – Швейцарские часовщики!
XAUUSD + AUDUSD – Золото и его австралийский страж!
любые две (три ,N) пары с одинаковой котировочной валютой торгуемые в одну сторону. Коэфф. при них = цена. Получится комплекс с максимально-возможной волатильностью (откатом,возвратом)
и заодно подчеркнул ошибку в ваших фантазиях: EURGBP * EURGBP + 1/GBPCHF * 1/GBPCHF
не надо заниматься перебором, голову надо включать
любые две (три ,N) пары с одинаковой котировочной валютой торгуемые в одну сторону. Коэфф. при них = цена. Получится комплекс с максимально-возможной волатильностью (откатом,возвратом)
и заодно подчеркнул ошибку в ваших фантазиях: EURGBP * EURGBP + 1/GBPCHF * 1/GBPCHF
не надо заниматься перебором, голову надо включать
EURCHF! ок понял. спс!
Спасибо за подсказки)
качаю... тему... вернусь на реал напишу... пока в роботах разминки на демо.... ок идет....
с понедельника тесты продолжу предварительные данные здесь!
и здесь. Хоть и на МТ5 тут. Тема на МТ4. ничего страшного есть и на МТ4.
тесты н а демо продолжаются и советников тестирую. Долгосрок тоже ок спреды идут в личку написал.
здесь предоставлю обратную связь - торговля спредами краткосрок!
спреды краткосрок чуть по чуть профит чуть по чуть профит!
в помощь индикатор спреда двух символов
https://www.mql5.com/ru/code/57620
качаю... тему... вернусь на реал напишу... пока в роботах разминки на демо.... ок идет....
с понедельника тесты продолжу предварительные данные здесь!
и здесь. Хоть и на МТ5 тут. Тема на МТ4. ничего страшного есть и на МТ4.
тесты н а демо продолжаются и советников тестирую. Долгосрок тоже ок спреды идут в личку написал.
здесь предоставлю обратную связь - торговля спредами краткосрок!
да, определенно какая то рыба в этой паре есть ))) + индекс доллара как индикатив добавил
попробую на реале в мт этот сет потестить
да, определенно какая то рыба в этой паре есть ))) + индекс доллара как индикатив добавил
попробую на реале в мт этот сет потестить
вот уже суппер! если что потом настройки скинете названия символов и какие коэффы!
тут тоже обсуждаем тройной и портфельный арбитраж спред трейдинг как хотите называйте - подключайтесь
тут как раз выжали из меня много ссылок ) по актуальной теме торговля спредами там и на МТ4 и на МТ5!!!
Петля мёбиуса вот мой пост с актуальными ссылками на рассмотрение - подход тот же торгуется портфель символов к точке возврата по типу движения синуса!
вот ок пост видите он на коэффе 1,6 усредняет и шаг размер (ширина) канала (несколько страниц прочтите)! так тоже уже написал от МА советника тестирую потом буду и на боленджере писать!
вот уже суппер! если что потом настройки скинете названия символов и какие коэффы!
тут тоже обсуждаем тройной и портфельный арбитраж спред трейдинг как хотите называйте - подключайтесь
тут как раз выжали из меня много ссылок ) по актуальной теме торговля спредами там и на МТ4 и на МТ5!!!
Петля мёбиуса вот мой пост с актуальными ссылками на рассмотрение - подход тот же торгуется портфель символов к точке возврата по типу движения синуса!
вот ок пост видите он на коэффе 1,6 усредняет и шаг размер (ширина) канала (несколько страниц прочтите)! так тоже уже написал от МА советника тестирую потом буду и на боленджере писать!
мой подход изначальный тут его и дорабатываю последние месяцы)) Никаких коэффициентов нет, по сути индикаторная схема с матчингом сигналов и подбором объемов на торговых инструментах
суппер! спс за инфу. там уже и подзабыл... сейчас вспомнил.... возьму тоже в работу!
суппер! спс за инфу. там уже и подзабыл... сейчас вспомнил.... возьму тоже в работу!