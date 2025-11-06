попробую на реале в мт этот сет потестить

Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 258

вот можно к тем что тут рассмотрены связки качнуть! 

  1. EURUSD + GBPUSD – Короли европейской валютной гвардии!

  2. AUDUSD + NZDUSD – Тихиоокеанские братья-близнецы!

  3. USDCAD + USDCHF – Долларовые стражи порядка!

  4. XAUUSD + XAGUSD – Король и принц драгоценных металлов!

  5. EURGBP + GBPCHF – Европейский перекресток!

  6. USDJPY + Nikkei225 – Самурай и его господин!

  7. Brent + WTI – Нефтяные братья-соперники!

  8. AUDJPY + NZDJPY – Тихоокеанские самураи!

  9. EURCHF + GBPCHF – Швейцарские часовщики!

  10. XAUUSD + AUDUSD – Золото и его австралийский страж!

Спасибо за подсказки) 
Как успези в торговле? 
 
Roman Shiredchenko #:

вот можно к тем что тут рассмотрены связки качнуть! 

любые две (три ,N) пары с одинаковой котировочной валютой торгуемые в одну сторону. Коэфф. при них = цена. Получится комплекс с максимально-возможной волатильностью (откатом,возвратом)

и заодно подчеркнул ошибку в ваших фантазиях:  EURGBP * EURGBP + 1/GBPCHF * 1/GBPCHF 

не надо заниматься перебором, голову надо включать

 
Maxim Kuznetsov #:

любые две (три ,N) пары с одинаковой котировочной валютой торгуемые в одну сторону. Коэфф. при них = цена. Получится комплекс с максимально-возможной волатильностью (откатом,возвратом)

и заодно подчеркнул ошибку в ваших фантазиях:  EURGBP * EURGBP + 1/GBPCHF * 1/GBPCHF 

не надо заниматься перебором, голову надо включать

EURCHF!  ок понял. спс!

 
Nikolay Moskalev #:
Спасибо за подсказки) 
Как успези в торговле? 

качаю... тему... вернусь на реал напишу... пока в роботах разминки на демо.... ок идет....

с понедельника тесты продолжу предварительные данные здесь!

и здесь. Хоть и на МТ5 тут. Тема на МТ4. ничего страшного есть и на МТ4.

тесты н а  демо продолжаются и советников тестирую. Долгосрок тоже ок спреды идут в личку написал.

здесь предоставлю обратную связь - торговля спредами краткосрок!

спреды краткосрок чуть по чуть профит чуть по чуть профит!

в помощь индикатор спреда двух символов

https://www.mql5.com/ru/code/57620

Roman Shiredchenko #:

качаю... тему... вернусь на реал напишу... пока в роботах разминки на демо.... ок идет....

с понедельника тесты продолжу предварительные данные здесь!

и здесь. Хоть и на МТ5 тут. Тема на МТ4. ничего страшного есть и на МТ4.

тесты н а  демо продолжаются и советников тестирую. Долгосрок тоже ок спреды идут в личку написал.

здесь предоставлю обратную связь - торговля спредами краткосрок!



да, определенно какая то рыба в этой паре есть ))) + индекс доллара как индикатив добавил
попробую на реале в мт этот сет потестить

 
Nikolay Moskalev #:



да, определенно какая то рыба в этой паре есть ))) + индекс доллара как индикатив добавил
попробую на реале в мт этот сет потестить

вот уже суппер! если что потом настройки скинете названия символов и какие коэффы! 

тут тоже обсуждаем тройной и портфельный арбитраж спред трейдинг как хотите  называйте  - подключайтесь 

тут как раз выжали из меня много ссылок ) по актуальной теме торговля спредами там и на МТ4 и на МТ5!!!

Петля мёбиуса вот мой пост с актуальными ссылками на рассмотрение - подход тот же торгуется портфель символов к точке возврата по типу движения синуса!

вот ок пост видите он на коэффе 1,6 усредняет и шаг размер  (ширина) канала (несколько страниц прочтите)! так тоже уже написал от МА советника тестирую потом буду и на боленджере писать!

Roman Shiredchenko #:

вот уже суппер! если что потом настройки скинете названия символов и какие коэффы! 

тут тоже обсуждаем тройной и портфельный арбитраж спред трейдинг как хотите  называйте  - подключайтесь 

тут как раз выжали из меня много ссылок ) по актуальной теме торговля спредами там и на МТ4 и на МТ5!!!

Петля мёбиуса вот мой пост с актуальными ссылками на рассмотрение - подход тот же торгуется портфель символов к точке возврата по типу движения синуса!

вот ок пост видите он на коэффе 1,6 усредняет и шаг размер  (ширина) канала (несколько страниц прочтите)! так тоже уже написал от МА советника тестирую потом буду и на боленджере писать!

мой подход изначальный тут его и дорабатываю последние месяцы))  Никаких коэффициентов нет, по сути индикаторная схема с матчингом сигналов и подбором объемов на торговых инструментах
Nikolay Moskalev #:
мой подход изначальный тут его и дорабатываю последние месяцы))  Никаких коэффициентов нет, по сути индикаторная схема с матчингом сигналов и подбором объемов на торговых инструментах

суппер! спс за инфу. там уже и подзабыл... сейчас вспомнил.... возьму тоже в работу!

 
Roman Shiredchenko #:

суппер! спс за инфу. там уже и подзабыл... сейчас вспомнил.... возьму тоже в работу!

и тут мы пересекались, все в одну и ту же тему
