barli #:


Выкладываю курс Ганна, который стоил 5000$ в его время..(можно было купить дом за эти деньги).. Курс на английском языке, потому что это оригинал ...если этот курс кому то принесет пользу я только буду рад..

http://zalil.ru/31141870

jexa #:
http://gann.su/ и на русском и на английском.

Программы и литература по методам торговли В.Д. Ганна - Gann.Su
  • gann.su
Gann.Su - методы торговли В.Д. Ганна. Программы и литература по методам торговли В.Д. Ганна. Вся информация по методам торговли В.Д. Ганна в одном месте, для дальнейшего бесплатного использования русскоговорящим сообществом трейдеров.
 
jexa #:
Сначала почитайте историю Ганы, посмотрите где и чем занимался этот Гана = не более чем маркетинг аналогичный Соросу, который втирают всем новичкам пришедшим на форекс.

Нет никакой Ганы и его рабочей системы, а тем более для форекс в 21 веке с высокими технологиями.

 
Vitaly Muzichenko #:

Для вас нет, для думающих людей есть. Причем работает до сих пор на любых рынках, даже в век высоких технологий. Компы и роботы не смогут отменить закон, который описал Ганн в своих трудах.

 
Народ, кому интересно, есть индикаторы для МТ4 по этой теме, расчет углов, ходок и прогнозов по времени и по цене...
 

Часы, расчет углов для времени по квадрату девяти Ганна. С нормализацией по тайм фреймам.


 
Aleksandr Nesterenko #:
Народ, кому интересно, есть индикаторы для МТ4 по этой теме, расчет углов, ходок и прогнозов по времени и по цене.
Мне интересно. А где они есть?
 
E38 #:
У меня есть. 
 
Aleksandr Nesterenko #:
Выложите, пожалуйста, сюда. Или лучше в CodeBase.
 
E38 #:
Этот индикатор рассчитывается по зигзагам либо по фракталам для экстремумов, вставит метки, цена время угол цены угол времени и ход цены ход времени в градусах по квадрату 9. После изучения одного интересного курса было принято решение разработать автоматизацию для mt4. 

Вот ссылка на курс https://cloud.mail.ru/public/V5CH/rJKTBKt7W?autologin=no 

[ex4 файл удален модератором; на форум нужно выкладывать исходники]

 
[InfoVolna.com] [Tradingcelestialspheres] Трейдинг небесных сфер (2022)
[InfoVolna.com] [Tradingcelestialspheres] Трейдинг небесных сфер (2022)
  • cloud.mail.ru
Скачивайте файлы из папки или сохраняйте к себе в Облако
