Ганн, астротехники. Прогнозы, обсуждение - страница 141
Выкладываю курс Ганна, который стоил 5000$ в его время..(можно было купить дом за эти деньги).. Курс на английском языке, потому что это оригинал ...если этот курс кому то принесет пользу я только буду рад..
http://zalil.ru/31141870
Здравствуйте, выложите курс Ганна.
http://gann.su/ и на русском и на английском.
Здравствуйте, выложите курс Ганна.
Сначала почитайте историю Ганы, посмотрите где и чем занимался этот Гана = не более чем маркетинг аналогичный Соросу, который втирают всем новичкам пришедшим на форекс.
Нет никакой Ганы и его рабочей системы, а тем более для форекс в 21 веке с высокими технологиями.
Для вас нет, для думающих людей есть. Причем работает до сих пор на любых рынках, даже в век высоких технологий. Компы и роботы не смогут отменить закон, который описал Ганн в своих трудах.
Часы, расчет углов для времени по квадрату девяти Ганна. С нормализацией по тайм фреймам.
Народ, кому интересно, есть индикаторы для МТ4 по этой теме, расчет углов, ходок и прогнозов по времени и по цене.
Мне интересно. А где они есть?
У меня есть.
Выложите, пожалуйста, сюда. Или лучше в CodeBase.
Этот индикатор рассчитывается по зигзагам либо по фракталам для экстремумов, вставит метки, цена время угол цены угол времени и ход цены ход времени в градусах по квадрату 9. После изучения одного интересного курса было принято решение разработать автоматизацию для mt4.
Вот ссылка на курс https://cloud.mail.ru/public/V5CH/rJKTBKt7W?autologin=no
