Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 289
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Кароче со временем сами всё поймёте,как с этим работать.(Когда нибудь).Я не мать Тереза
Уже спасибо, даже за отклик на мой вопрос. От каждого по мысли и рождается цепочка логики в правильном направлении.
Нужна помочь в казалось бы простом вопросе.
Как получить в новую переменную значение переменной в терминале от другого индикатора?
Привет, Владимир. Запиши Symbol в глобальную переменную терминала одним индикатором, а потом читай другим.
И да, глобальная переменная имеет тип double, значит нужно перевести название символа в число.
Дам пример записи в переменную. С чтением сделай по аналогии.
Нужна помочь в казалось бы простом вопросе.
Как получить в новую переменную значение переменной в терминале от другого индикатора?
Вот рисунок.
EURUSD это значение переменной от другого индикатора?
А "Тх2т_smotr1" это её имя.
Мне надо получить string значение этой переменной т.е.(EURUSD) в другом индикаторе.
Кажется просто, но никак не получается. На экране вижу, а взять не могу.)
не мучайся с глобалками. Они подходят для семафоров,флагов, счётчиков и атомарных значений. Для более сложных типов - SQLite (можно на рам-диске или вообще :memory: - это чертовски быстро и удобно)
пиши любые значения в базу и читай из базы. Опционально через глобалку разве что серийность и признак что "поменялось", чтобы на каждом тике к базе не лезть
Э, чтобы клацнуть нужно сделать кнопку
Не обязательно. Можно просто клацать на текстовую метку. Тот же эффект. Будет та же кнопка, но без кнопки.
Здравствуйте! Кто нибудь видел код улучшающий графики, удаляющий сопельки ночного спреда, тот, который с 23:5х до 01:0х?
Или это заговор рептилий, издевательство над хомяками, и выгон стада в крипту?
Здравствуйте! Кто нибудь видел код улучшающий графики, удаляющий сопельки ночного спреда, тот, который с 23:5х до 01:0х?
Или это заговор рептилий, издевательство над хомяками, и выгон стада в крипту?
Вообще не понятно о каком коде идёт речь. Какие изменения с графиками должен делать такой код?
Я сейчас мучаюсь с PeriodConverter, чтобы получить графики без бешеных баров. У меня, конечно, получается, но не быстро.
Только с открытым кодом, с закрытым я не приму.
Написал фильтр, помог хомякам. Всё сделал за вас. (было непросто)