Напишу индикатор бесплатно - страница 136
Ребят, так что с моим стохом, давайте платно. Нужн стох как в терминале. Задача вроде простая, но не выходит этот каменный цветок у всех этих gptданил
Если нужен как в терминале, то зачем городить огород? Просто поставьте из терминала…
Как обьяснить. Хочу торговать на крипте, в терминале трейдингвью. Там свой стохастик, но я хочу запустить там свой комбинированый стохастик расчитаный по формуле из терминала МТ4. В мт4 нет крипты, ну или у разных брокеров там под 30 монет.
Затем хочу напистаь бот, тоже исходя из этого. Статегия строится на стохе из мт4, любой другой стох не то. Это прекрасно видно из картинки. Ну разные же. Перебрал кучу стохов ни один не подходит. Беру стох из МТ, переписываю его в Pine и закидываю в Трейдингвью.
Вот формулы расчёта стохастика из МТ4
Написали китайцы, но он не похож на тот, что в терминале. Не подскажете, с чем связано, что я закидываю на график Stochastic Oscilator у него амплитуда от 0 до 100, постоянно в максимумах. А эти рассчитанные по формуле этого же стоха- выше 80 не прыгают? Внизу картинки красным- это стохи не из терминала, но рассчитанные по формуле данной выше
Всем привет.
Кто нибудь сделает индикатор Market Profile с усреднением объема уровней?
Тиковый объем каждого уровня разделить на количество баров, которые формируют этот уровень.
Отсеются пустые флеты, индикатор покажет уровни с реальным торговым объемом