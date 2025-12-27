Напишу индикатор бесплатно - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
моя просьба насчет индикатора, изначально может кажется глупой, однако это не так...
на РСИ бывает участки где мт4 отоброжает его горизонтальной линии и кажется там показание РСИ одинаковы...это не так...РСИ немогут быть горизонтальным если цена на том же участке падает или растет...просто изменение РСИ настолько маленкие ( 4 знака после запятой) что мт4 не в состоянии заметно это показать, вот пример
Пока что в такой версии
завтра подумаю как улучшить
в меню можно выбрать линии или стрелки по желанию
даже может так получше
добавил поиск мелких изменений SeekSlowdown = false; ставишь true и он ищет только их
Добрый день.
Я сам не программист, но хочу сделать так чтоб из моих советников мне отправлялись емайл уведомления о сигналах. Задача простая, и работает, но когда наступает условие сигнала то отправляются бесконечное количество писем.
Помогите чтоб при каждом сигнале отправлялось только одно письмо.
Вот пример моего кода для обычной скользящей средней. Что добавить?
Добрый день.
Я сам не программист, но хочу сделать так чтоб из моих советников мне отправлялись емайл уведомления о сигналах. Задача простая, и работает, но когда наступает условие сигнала то отправляются бесконечное количество писем.
Помогите чтоб при каждом сигнале отправлялось только одно письмо.
Вот пример моего кода для обычной скользящей средней. Что добавить?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Вопросы от начинающих
Maxim Kuznetsov, 2016.10.06 14:24
добавить datetime mailTime и запоминать время пред.отправки, чтобы повторно не отправлять письма
ps. пора уже переходить от start() к OnTick() в советниках
pps. mailTime надо ещё сохранять в глобальных переменных терминала на случай рестарта советника.
Напишите пожалуйста индикатор, принцип такой:
На 24 свечи назад ищется пик в диапазоне начиная с первого, и если цена пересекает этот уровень и закрывается за/под ним, то на графике рисуется стрелка на закрытии свечи и фиксируются 2 линии(24 свечи в историю)
После этого снова появляются новые линии и всё сначала. Если не сложно - прикрутите алерт.
На графике всё это дело должно выглядеть примерно так:
рисовал руками, есть сдвиги и неточности, но смысл думаю понятен
Заранее спасибо!
Напишите пожалуйста индикатор, принцип такой:
На 24 свечи назад ищется пик в диапазоне начиная с первого, и если цена пересекает этот уровень и закрывается за/под ним, то на графике рисуется стрелка на закрытии свечи и фиксируются 2 линии(24 свечи в историю)
После этого снова появляются новые линии и всё сначала. Если не сложно - прикрутите алерт.
На графике всё это дело должно выглядеть примерно так:
рисовал руками, есть сдвиги и неточности, но смысл думаю понятен
Заранее спасибо!
частично будет схож со стратегиями на PriceChannel с периодом 24 , хорошо, посмотрю
Поглядел PriceChannel, там конечно с отрисовкой косяк, одни ломаные линии. Тут немного по-другому отображение, плюс стрелки.
я знаю что ломанные. но суть там что там максимумы показывает а у вас экстремумы, вам чуть чуть по другому надо, я постараюсь сделать
а где собственно то что переделывать ? где его взять ?
тут есть что то https://www.mql5.com/ru/code/354
есть еще какие то версии, в общем дайте то что надо переделать и опишите во что
я знаю что ломанные. но суть там что там максимумы показывает а у вас экстремумы, вам чуть чуть по другому надо, я постараюсь сделать
Постараюсь ещё раз описать принцип:
идёт цена и постоянно ищется максимум в промежутке 24 свечей. На новой свече линии перемещаются на 1 свечу, то есть снова получается 24 в историю. На экстремумах рисуются линии, и когда цена пробивает линию и закрывается за/под ней - рисуется стрелка и фиксируются линии. Дальше всё по кругу.
Вот код, который ищет максимумы:
Спасибо за внимание)