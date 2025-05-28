Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 288

Возможно ли как-то узнать программно, о том, что вот только что произошло выделение объекта? То есть произошло событие: объект выделен, но пока что не был не перемещён.
 
Vitaly Murlenko #:
Возможно ли как-то узнать програмно, о том, что вот только что произошло выделение объекта? То есть произошло событие: объект выделен, но пока что не был не перемещён.

Блин, моё сообщение последнее, и я не могу его удалить. Приходится отвечать самому себе. :)))

Решение найдено.

if( id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) {
        // переменная sparam содержит имя выделенного объекта
}
 

Нужна помочь в казалось бы простом вопросе.

Как получить в новую переменную значение переменной в терминале от другого индикатора?

Вот рисунок.

EURUSD это значение переменной от другого индикатора?

А "Тх2т_smotr1" это её имя.

вопрос55

Мне надо получить string значение этой переменной т.е.(EURUSD) в другом индикаторе.

Кажется просто, но никак не получается. На экране вижу, а взять не могу.)

 
через iCustom() - через чтение содержимого соответствующего буфера  - это значение и есть - пользовательского индикатора

 
А можно хранить в буфере string значения? Я не проггер. Только учусь.

 
можно 

https://www.mql5.com/ru/docs/indicators/icustom

там главное чтобы по счету обращение к внешней переменной индикатора через  iCustom() было значение такое же как эти переменные объявлены в самом индикаторе

Документация по MQL5: Технические индикаторы / iCustom
  • www.mql5.com
Возвращает хэндл указанного пользовательского индикатора. Параметры symbol [in]  Символьное имя инструмента, на данных которого будет...
 
Спасибо, буду копать траншею в этом направлении)

 
Не выделен ,а кликнут мышкой.Чтобы выделить и запомнить, нужно флаги самому писать.
 
Да, вызов должен быть по клику мышкой. Это безоговорочно учтено.

 
Кароче со временем сами всё поймёте,как с этим работать.(Когда нибудь).Я не мать Тереза 
