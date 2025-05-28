Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 288
Возможно ли как-то узнать програмно, о том, что вот только что произошло выделение объекта? То есть произошло событие: объект выделен, но пока что не был не перемещён.
Блин, моё сообщение последнее, и я не могу его удалить. Приходится отвечать самому себе. :)))
Решение найдено.
Нужна помочь в казалось бы простом вопросе.
Как получить в новую переменную значение переменной в терминале от другого индикатора?
Вот рисунок.
EURUSD это значение переменной от другого индикатора?
А "Тх2т_smotr1" это её имя.
Мне надо получить string значение этой переменной т.е.(EURUSD) в другом индикаторе.
Кажется просто, но никак не получается. На экране вижу, а взять не могу.)
через iCustom() - через чтение содержимого соответствующего буфера - это значение и есть - пользовательского индикатора
А можно хранить в буфере string значения? Я не проггер. Только учусь.
можно
https://www.mql5.com/ru/docs/indicators/icustom
там главное чтобы по счету обращение к внешней переменной индикатора через iCustom() было значение такое же как эти переменные объявлены в самом индикаторе
Спасибо, буду копать траншею в этом направлении)
Не выделен ,а кликнут мышкой.Чтобы выделить и запомнить, нужно флаги самому писать.
Да, вызов должен быть по клику мышкой. Это безоговорочно учтено.
