Напишу индикатор бесплатно - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
возможно ли сделать чтобы советник включался на 30 сек через каждые 30 мин
В этом мире всё возможно
вариант - запуск на ТФ М30 и ограничить 30 секундами
еще вариант, запуск по OnTimer каждую 1 секунду с проверкой текущего времени, если текущее время к пример 0 минут или 30 то работаем и от 0 до 30 секунд
думаю можно еще варианты напридумать
Это не то ,обратите внимание на индикатор стандартной поставки в мт4 , iExposure.mq4
Приветствую Yurij Izyumov ,перепишите с МТ4 на МТ5 этот индикатор ?
Спасибо
В этом мире всё возможно
вариант - запуск на ТФ М30 и ограничить 30 секундами
еще вариант, запуск по OnTimer каждую 1 секунду с проверкой текущего времени, если текущее время к пример 0 минут или 30 то работаем и от 0 до 30 секунд
думаю можно еще варианты напридумать
помогите чайнику вот сов
Надо исходный файл, в формате mq4
ex4 не редактируется
Надо исходный файл, в формате mq4
ex4 не редактируется
Здравствуйте многоуважаемый ГУРУ и спаситель немощных.( это я о себе)))
Предупрежу-я абсолютный ...... сами поймёте по написаному. Я видел подобное на некоторых "ненадёжных" сайтах, но после того как мне попалась прога с смс-кодом из-за которой мой комп слетел, боязно как то....
вот суть-(названия чайниковские:) благодаря какому-то индикатору, в окне графика, идёт линия трэнда( в зависимости от направления, синяя-красная), при чём на коррекцию она окрасом не реагирует. Это может быть и не линия, а стрелочка в углу экрана. но с таким же "поведением и "одеждой"".... Так-же на графике по каналу дневного колебания график сопроваждает обозначение направления(цветом) и силы(обьём и колл.покупателей\продавцов)-это отображается шириной или доп. сопроводительным пунктиром при наборе "веса" шорта". При этом разворот шортовой линии отображается стрелочкой( то есть подсказывает вход/выход в позицию), а информацию стрелочка получает по достижению критического на данный промежуток времени(от разворота до разворота)обьёма и с тикогого графика. А в окне индикатора-индикатор(сам улыбнулся). так вот, ИНДИКАТОР-но, их два. Один для тренда. второй для шорта. Информация к ним приходит одинаковая но с разных таймов. Тренд-30-1ч-4ч...... Шорт 5-15-30. Пользователю остаётся только дождаться чтобы показатели сошлись по факту....................... Во загнул! Да? фишка в том, что торгуешь всё равно сам.
Не совсем понял , в Price Channel нет никаких привязок ко времени свечей. что делать то
Брокер предоставляет доступ к торгам по GMT 0.
То есть когда у меня по МСК 0:00 то свеча в терминале находится на 21:00, соответственно открытие дня идет с смещением.
Соответственно индикатор РС считает от 0:00 по МСК, что на фреймах ниже Н4 не сильно заметно, НО!!! на Н4 расчет начинается от третьей часовой часы что попадает на 0:00 по МСК, в общем получается фигня......
Внизу на скрине М30 фрейм, а РС построен по Н4, стрелками показана разница по времени между брокером и терминалом, что в левом нижнем углу подтверждает индикатор часовых поясов. Цветные прямоугольники торговые сессии(https://www.mql5.com/ru/code/10513 с функцией смены часовых параметров), азия -фиолетовый (открытие в 21:00!!! по брокеру).
Здравствуйте, помогите пожалуйста!
Нужно чтобы индикатор Envelopes.mq5 отклонение брал не в процентах (%), а в пунктах исходя из расчёта индикатора ATR.mq5. За ранее спасибо)
Напишу бесплатно индикатор на MQL4 на условиях свободного распространения - размещение в виде - бесплатный продукт на Маркет или код в CodeBase.
можно и на MQL5 , но предпочтение 4-ке - зависит от логики, желательно конечно хоть что то осмысленное. В теории можно и советник.
Естественно что задания типа - хочу индикатор по волновой теории Эллиота - не рассматриваются =) , т.к. оцените объем работ и сами подумайте.
Если есть желание - пишите задание открыто.
Заранее продумывайте возможности - алерты, звуковые сигналы, уведомления на почту/телефон, стрелки , новости и т.п.