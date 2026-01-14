Написание советников БЕСПЛАТНО!!! - страница 5
Кто может помочь доработать советник, добавив в него, чтобы мог закрывать ордера по профиту? за символическую плату
Я могу
Я могу
Закрытие уже добавил, но не работает...
Нужно чтобы открывались 4 новых ордера после того как из предыдущих 4х ордеров закроются 2 заранее выбранных ордера(SYMBOL1 и SYMBOL2 или SYMBOL3 и SYMBOL4). А 2 этих ордера(SYMBOL1 и SYMBOL2 или SYMBOL3 и SYMBOL4) закрываются при определенной сумме профита(SYMBOL1 + SYMBOL2 или SYMBOL3 + SYMBOL4) соответственно. то есть 4 ордера разделены на 2 пары (SYMBOL1 + SYMBOL2 и SYMBOL3 + SYMBOL4). если какие 2 определенных ордера выходят в профит, то закрываются и открывается новая 4ка ордеров. а которые за следом потом выйдут в профит 2 ордера, они не учитываются для открытия новой 4ки ордеров, а просто закрываются по профиту. и так по новой. начало самого первого открытия 4х ордеров начинается с момента установки советника на график.Что скажите?
Допустим открыты 4 ордера, это: buy EURUSD(-2$); sell GBPUSD(+12$); buy EURGBP(-6$); sell GBPJPY(-2$). Общий профит стоит 10$. Советник должен закрыть: buy EURUSD(-2$) и sell GBPUSD(+12$) (SYMBOL1 + SYMBOL2=общий профит)(SYMBOL3 + SYMBOL4= убыток. их пока не закрывает а ждет когда в профит выйдут).
nado chtobi v etom sovetnike stopovie ordera tralilis v rovnie rosstoyaniyax skajem n-niy order n*Фиксированный размер трала chtobi poluchilos setka orderov zaranie spasibo
Подскажите пожалуйста ,,, у меня немного странный вопрос , как правильно написать код чтобы индикатор делал просчет каждую секунду а не каждый тик если можно на примере допустим индикатор каждую секунду складывает 1+1
не дебагил, писал прямо тут, так что возможно нужно будет немного править.входной параметр diff - разница между временем в секундах
На наждом тику вызывать функцию checkTime если true - то делать расчеты
всем здрасте.подскажиите как установить робота на мт4 чтоб дил.центр его пропустил к установке.
то есть стоял себе робот а утром бац и больше не устанавливается.в эдиторе есть а на графике где эксперты его нет.
так произошло в ВПС сервере.
на компе устанавливвается.
робот перевертышь личный под заказ.работал исправно.
OnTimer() запускается каждую секунду