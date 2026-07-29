учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 508
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Благодарю!!
не за что - торгуем дальше!!! Полёт ок!!!
с усреднением eurusd-gbpusd - тестер, без оптимизации:
уже результаты - лучше... После подготовки - к реалу - на реале.
khorosh! Привет!
здесь - нет?
как дела с торгами?
тестер ок кажет - продолжу не загадывая с этого года на реале!!!
откатки в две стороны торгуют пока на нескольких парах и тройках и ... с темы работа с корзинами валют
По сути торгуется во флете такая же откатная тема как и ветка о чем - иланы и откатки рулёёёёёз!!!!!!!
Прошло 15 лет - прогресс - в наличии!!!
подключайтесь к торгам и усреднению!
входа - выхода постоянно в профит!!!
Роман, добрый день. На вашем скрине версия 16.3 А в посте №5057 выложена версия 14 SpreadsSMA3Balance.
Может подарите для практики версию которая посвежее? )
Роман, добрый день. На вашем скрине версия 16.3 А в посте №5057 выложена версия 14 SpreadsSMA3Balance.
Может подарите для практики версию которая посвежее? )
Пользуйтесь на здоровье - у меня в роботе кнопки вынесены и скрипты еще пишу тоже во вложении - можете потом себе скипты написать и торговать со скриптами пока оттачивая технику торгов - купить - продать - закрыть!
Зеленым подсветил ок моменты. Стрелки как торговать по индикатору снизу вверх покупка и усреднение -сверху вниз продажа и усреднение продаж.
Сначала закрываются покупки потом продажи. И наоборот. Одновременно торгуется только одно направление покупки или продажи! Вверх или вниз!
Скрипт заготовка для покупок во вложении. Сам еще пишу...
Покупка и магик, продажа и магик и закрыть все по магику.
Скрипты размещаются во вкладку избранное для более быстрого доступа и уже преднастроенные для покупки спреда по символам и магику и продажи спреда по символам и магику и закрытие по символам и магику....
Два клика мыши и позиции открыты или закрыты по символам спреда и с учетом магика!
Два спреда на торгах (на картинке вверху видно какие торгуют на автомате) - отчет с июня 2026 г:
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Робота еще тестирую на демо - не выложу - по названию робота понятно как он торгует.
Что такое 3 ?
У меня такой инди написан, только что написан другой с другим расчётом, повесил на график.
Спросил у парня как торговать - дал ответ
Сигналы для торговли
А. Отклонение от средней (BB_Middle)
Б. Пробой полос
В. Сжатие полос (BB squeeze)
Что такое 3 ?
У меня такой инди написан, только что написан другой с другим расчётом, повесил на график.
Спросил у парня как торговать - дал ответ
Сигналы для торговли
А. Отклонение от средней (BB_Middle)
Б. Пробой полос
В. Сжатие полос (BB squeeze)
Стрелками показано направление входов
3-х символьный - опционально.