учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 508

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Благодарю!!
 
Vitalii Shadrin #:
Благодарю!!

не за что - торгуем дальше!!! Полёт ок!!!

 

с усреднением eurusd-gbpusd - тестер, без оптимизации:


уже результаты - лучше...  После подготовки - к реалу - на реале.

 

khorosh! Привет! 

здесь - нет?

как дела с торгами? 

тестер ок кажет - продолжу не загадывая с этого года на реале!!!

откатки в две стороны торгуют пока на нескольких парах и тройках и ... с темы работа с корзинами валют

По сути торгуется во флете такая же откатная тема как и ветка о чем - иланы и откатки рулёёёёёз!!!!!!!

Прошло 15 лет - прогресс - в наличии!!!

Работа с корзинами валютных пар на рынке Форекс
Работа с корзинами валютных пар на рынке Форекс
  • 2016.09.01
  • www.mql5.com
В статье рассматриваются вопросы о том, как разбить валютные пары по группам - корзинам; как получить данные о состоянии таких корзин (например, перекупленности и перепроданности); какие индикаторы могут предоставить такие данные; наконец, о том, как можно применить полученную информацию в практическом трейдинге.
 
Roman Shiredchenko #:

подключайтесь к торгам и усреднению! 

входа - выхода постоянно в профит!!!

Роман, добрый день. На вашем скрине версия 16.3 А в посте №5057 выложена версия 14 SpreadsSMA3Balance.

Может подарите для практики версию которая посвежее? )

 
Sergey2134 #:

Роман, добрый день. На вашем скрине версия 16.3 А в посте №5057 выложена версия 14 SpreadsSMA3Balance.

Может подарите для практики версию которая посвежее? )

Ок! Тут выложу. Я как раз её вчера ещё накрутил и улучшил по быстродействию... сегодня вечером тут выложу.... с описанием. 

 

Пользуйтесь на здоровье - у меня в роботе кнопки вынесены и скрипты еще пишу тоже во вложении - можете потом себе скипты написать и торговать со скриптами пока оттачивая технику торгов - купить - продать - закрыть!

Зеленым подсветил ок моменты. Стрелки как торговать по индикатору снизу вверх покупка и усреднение  -сверху вниз продажа и усреднение продаж. 

Сначала закрываются покупки потом продажи. И наоборот. Одновременно торгуется только одно направление покупки или продажи! Вверх или вниз!


Скрипт заготовка для покупок во вложении. Сам еще пишу... 

Покупка и магик, продажа и магик и закрыть все по магику.

Скрипты размещаются во вкладку избранное для более быстрого доступа и уже преднастроенные для покупки спреда по символам и магику и продажи спреда по символам и магику и закрытие по символам и магику.... 

Два клика мыши и позиции открыты или закрыты по символам спреда и с учетом магика!

Два спреда на торгах (на картинке вверху видно какие торгуют на автомате)  - отчет с июня 2026 г:

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Робота еще тестирую на демо - не выложу - по названию робота понятно как он торгует.

Файлы:
SpreadsSMA3Balance.mq5  71 kb
Script_buy_magic_1.mq5  33 kb
 

Что такое 3 ?


У меня такой инди написан, только что написан другой с другим расчётом, повесил на график.

Спросил у парня как торговать - дал ответ

Сигналы для торговли

А. Отклонение от средней (BB_Middle)

  • Спред выше BB_Upper → перекупленность (возможен разворот вниз)
  • Спред ниже BB_Lower → перепроданность (возможен разворот вверх)
  • Спред возвращается к BB_Middle закрытие позиции

Б. Пробой полос

  • Пробой вверх за BB_Upper + BB_Middle тоже идёт вверх → тренд вверх, можно входить на откате к BB_Middle
  • Пробой вниз за BB_Lower + BB_Middle идёт вниз → тренд вниз

В. Сжатие полос (BB squeeze)

  • Полосы сужаются → низкая волатильность → скоро сильное движение
  • Когда спред пробивает сузившиеся полосы — направление пробоя = направление входа
 
Vitaly Muzichenko #:

Что такое 3 ?


У меня такой инди написан, только что написан другой с другим расчётом, повесил на график.

Спросил у парня как торговать - дал ответ

Сигналы для торговли

А. Отклонение от средней (BB_Middle)

  • Спред выше BB_Upper → перекупленность (возможен разворот вниз)
  • Спред ниже BB_Lower → перепроданность (возможен разворот вверх)
  • Спред возвращается к BB_Middle закрытие позиции

Б. Пробой полос

  • Пробой вверх за BB_Upper + BB_Middle тоже идёт вверх → тренд вверх, можно входить на откате к BB_Middle
  • Пробой вниз за BB_Lower + BB_Middle идёт вниз → тренд вниз

В. Сжатие полос (BB squeeze)

  • Полосы сужаются → низкая волатильность → скоро сильное движение
  • Когда спред пробивает сузившиеся полосы — направление пробоя = направление входа
3-х символьный - опционально.
Спреды 2 и 3 символа в спреде.

Стрелками показано направление входов

 
Roman Shiredchenko #:
3-х символьный - опционально.
Спреды 2 и 3 символа в спреде.
Как это использовать для сигналов в тремя символами?
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