FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021

Новый комментарий
 

Эх, Форекс, Форекс! Прибыльная тема!

Отличный путь миллионером стать!

…Окончив курсы, поиграв на демо,

Я, вроде, что-то начал понимать.

Потом был слив. И я засел за книжки:

Фундамент, Швагер… Элдер — «Как играть…»

Лет через пять наметились подвижки:

Я, вроде, что-то начал понимать.

Но профит всякий раз съедали лоси.

Ну как же этот рынок предсказать??!!..

Стохастик, RSI… Лет через восемь

Я, вроде, что-то начал понимать.

А миллиона нет и не бывало,

Стохастик врёт, откатов не поймать…

Я сел за управленье капиталом

И, вроде, что-то начал понимать.

Я рынок изучал. А время мчалось —

Мне нынче стукнет восемьдесят пять.

Как жаль, что мало времени осталось:

Я, вроде, что-то начал понимать.


Всех С Новым Годом поздравляю!!!

Оставляйте свои прогнозы.

 

Золото как минимум 2800$ к концу года

Иногда в профиле буду публиковать скрины торговли


 
Vitaly Muzichenko:

Золото как минимум 2800$ к концу года


Но тут прослеживается нисходящий канал.

И в этом канале цена находится в верхней точке.

Может в низ пойдет? Хотя кто его знает

 
Aleksandr Yakovlev:

Но тут прослеживается нисходящий канал.

И в этом канале цена находится в верхней точке.

Может в низ пойдет? Хотя кто его знает

Ну не без откатов конечно, бесконечный рост быть не может, нужны провокации для закупок

 

Нефть к марту дойдет до 64$ (фибо). Затем резко и надолго вниз.

brnusd

 

Торговля по следам "больших денег":

самое крупное движение денег за минувший год - выборы президенда США (регулярно раз в 4 года). Деньги поработали,перераспределились и вернуться в рынок, соответственно можно торговать в сторону "курс на начало предвыборной компании" - EURUSD вниз до 1.16, GBPUSD тоже вниз до 1.26 это как минимум, возможно и дальше

 
Maxim Kuznetsov:

Торговля по следам "больших денег":

самое крупное движение денег за минувший год - выборы президенда США (регулярно раз в 4 года). Деньги поработали,перераспределились и вернуться в рынок, соответственно можно торговать в сторону "курс на начало предвыборной компании" - EURUSD вниз до 1.16, GBPUSD тоже вниз до 1.26 это как минимум, возможно и дальше

Дело в том, что рынок не ожидал такого исхода, поэтому вряд-ли деньги сильно перераспределятся.

Ну и учитываю сложную ситуация амеров - можно ждать сдувание пузыря, а вот куда перетекут деньги? Скорее всего туда, где ставки повыше, а это тихоокеания и европа

[Удален]  

С Новым Годом! 

Вроде технически, золото стремится верх.

XAUUSDDaily 1942.39

[Удален]  
Vadim Zotov:

Нефть к марту дойдет до 64$ (фибо). Затем резко и надолго вниз.


нефтью - советую не использовать для заработка. 

- очень дорогой вход и свопы бешеные. 

 
SanAlex:

нефтью - советую не использовать для заработка. 

- очень дорогой вход и свопы бешеные. 

Но от неё рубль зависит очень сильно. А от него мы...

 
Vitaly Muzichenko:

Дело в том, что рынок не ожидал такого исхода, поэтому вряд-ли деньги сильно перераспределятся.

Ну и учитываю сложную ситуация амеров - можно ждать сдувание пузыря, а вот куда перетекут деньги? Скорее всего туда, где ставки повыше, а это тихоокеания и европа

В ЕС нулевая ставка.

В Австралии и НЗ - такая же, как в США и Канаде.

В Японии и Швейцарии - отрицательные

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476
Новый комментарий