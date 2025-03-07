FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021
Золото как минимум 2800$ к концу года
Иногда в профиле буду публиковать скрины торговли
Но тут прослеживается нисходящий канал.
И в этом канале цена находится в верхней точке.
Может в низ пойдет? Хотя кто его знает
Ну не без откатов конечно, бесконечный рост быть не может, нужны провокации для закупок
Торговля по следам "больших денег":
самое крупное движение денег за минувший год - выборы президенда США (регулярно раз в 4 года). Деньги поработали,перераспределились и вернуться в рынок, соответственно можно торговать в сторону "курс на начало предвыборной компании" - EURUSD вниз до 1.16, GBPUSD тоже вниз до 1.26 это как минимум, возможно и дальше
Торговля по следам "больших денег":
самое крупное движение денег за минувший год - выборы президенда США (регулярно раз в 4 года). Деньги поработали,перераспределились и вернуться в рынок, соответственно можно торговать в сторону "курс на начало предвыборной компании" - EURUSD вниз до 1.16, GBPUSD тоже вниз до 1.26 это как минимум, возможно и дальше
Дело в том, что рынок не ожидал такого исхода, поэтому вряд-ли деньги сильно перераспределятся.
Ну и учитываю сложную ситуация амеров - можно ждать сдувание пузыря, а вот куда перетекут деньги? Скорее всего туда, где ставки повыше, а это тихоокеания и европа
Нефть к марту дойдет до 64$ (фибо). Затем резко и надолго вниз.
нефтью - советую не использовать для заработка.
- очень дорогой вход и свопы бешеные.
нефтью - советую не использовать для заработка.
- очень дорогой вход и свопы бешеные.
Но от неё рубль зависит очень сильно. А от него мы...
Дело в том, что рынок не ожидал такого исхода, поэтому вряд-ли деньги сильно перераспределятся.
Ну и учитываю сложную ситуация амеров - можно ждать сдувание пузыря, а вот куда перетекут деньги? Скорее всего туда, где ставки повыше, а это тихоокеания и европа
В ЕС нулевая ставка.
В Австралии и НЗ - такая же, как в США и Канаде.
В Японии и Швейцарии - отрицательные
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Эх, Форекс, Форекс! Прибыльная тема!
Отличный путь миллионером стать!
…Окончив курсы, поиграв на демо,
Я, вроде, что-то начал понимать.
Потом был слив. И я засел за книжки:
Фундамент, Швагер… Элдер — «Как играть…»
Лет через пять наметились подвижки:
Я, вроде, что-то начал понимать.
Но профит всякий раз съедали лоси.
Ну как же этот рынок предсказать??!!..
Стохастик, RSI… Лет через восемь
Я, вроде, что-то начал понимать.
А миллиона нет и не бывало,
Стохастик врёт, откатов не поймать…
Я сел за управленье капиталом
И, вроде, что-то начал понимать.
Я рынок изучал. А время мчалось —
Мне нынче стукнет восемьдесят пять.
Как жаль, что мало времени осталось:
Я, вроде, что-то начал понимать.
Всех С Новым Годом поздравляю!!!
Оставляйте свои прогнозы.