FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 245
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Я включил настырного трейдера и продолжаю стоять на своем. Уже вторые сутки. Оставлю на следующую неделю.
Я включил настырного трейдера и продолжаю стоять на своем. Уже вторые сутки. Оставлю на следующую неделю.
не хочу тебя расстраивать,я тут новую игрушку закачал,,вот что показывает!!я тоже в селл стоял,закрыл)))вот и проверим как раз игрушку)))
не хочу тебя расстраивать,я тут новую игрушку закачал,,вот что показывает!!я тоже в селл стоял,закрыл)))вот и проверим как раз игрушку)))
Даааа, было время. Так же в игрушки верил. Сотни их было)))
Даааа, было время. Так же в игрушки верил. Сотни их было)))
я тут открытие сделал..весь рынок возвращается на линию тренда до пандемии..коое что уже вернулось,но многие именно туда путь держат..и в конечном итоге всё равно вернутся к первоночальному маршруту
евро бакс либо с завтрешнего дня в откат пойдёт..если нет,то покатится туда,откуда пришёл)))
Оооо, вижу проблески правильных мыслей))
Только мы сначала обновим 1,19 с половиной , а потом пойдем на 1,10 и ниже.
Хотя допускаю и без 1,19
Оооо, вижу проблески правильных мыслей))
Только мы сначала обновим 1,19 с половиной , а потом пойдем на 1,10 и ниже.
Хотя допускаю и без 1,19
как тут не замыслишь.вчера золото взял вечером на селл..утром уже хороший навар был.позже ещё больше..я хожу радостный,а под вечер смотрю и минус по нему..и какого спрашивается сделку не закрыл блинн..вот и сижу думаю))))о том о сём