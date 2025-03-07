FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 245

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Я включил настырного трейдера и продолжаю стоять на своем. Уже вторые сутки. Оставлю на следующую неделю.


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мдааа...даже не знаю что сказать)))посмотрю какая свеча будет на закрытие дня
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Aleksandr Yakovlev #:

Я включил настырного трейдера и продолжаю стоять на своем. Уже вторые сутки. Оставлю на следующую неделю.


не хочу тебя расстраивать,я тут новую игрушку закачал,,вот что показывает!!я тоже в селл стоял,закрыл)))вот и проверим как раз игрушку)))

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dryun777 #:

не хочу тебя расстраивать,я тут новую игрушку закачал,,вот что показывает!!я тоже в селл стоял,закрыл)))вот и проверим как раз игрушку)))

Даааа, было время. Так же в игрушки верил. Сотни их было)))

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Aleksandr Yakovlev #:

Даааа, было время. Так же в игрушки верил. Сотни их было)))

я тут открытие сделал..весь рынок возвращается на линию тренда до пандемии..коое что уже вернулось,но многие именно туда путь держат..и в конечном итоге всё равно вернутся к первоночальному маршруту

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до пандемии если судить по волновому анализу,то всё сходилось..после бардак,,ни одна фигура,ни одна волна не подтверждают своих действий..я уже неделю не  высыпаюсь,,пытаясь найти закономерность на рынке..нет еёё..есть просто случайные совпадения
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евро бакс либо с завтрешнего дня в откат пойдёт..если нет,то покатится туда,откуда пришёл)))кстати надо прикупить на всякий случай на ночь)))
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dryun777 #:
евро бакс либо с завтрешнего дня в откат пойдёт..если нет,то покатится туда,откуда пришёл)))

Оооо, вижу проблески правильных мыслей))

Только мы сначала обновим 1,19 с половиной , а потом пойдем на 1,10 и ниже.

Хотя допускаю и без 1,19

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лунь в принципе два месяца по одному пути идёт..токо чуть траекторию сменил
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Aleksandr Yakovlev #:

Оооо, вижу проблески правильных мыслей))

Только мы сначала обновим 1,19 с половиной , а потом пойдем на 1,10 и ниже.

Хотя допускаю и без 1,19

как тут не замыслишь.вчера золото взял вечером на селл..утром уже хороший навар был.позже ещё больше..я хожу радостный,а под вечер смотрю и минус по нему..и какого спрашивается сделку не закрыл блинн..вот и сижу думаю))))о том о сём

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