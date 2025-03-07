FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 71
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Не верь в "тайный заговор" )))) Будь на позитиве.
Мысли материальны.
позитив
"Прогноз тот же, падает.
Мутный ты какой -то... противно с тобой общаться...
Мутный ты какой -то... противно с тобой общаться...
Я к тебе и не лезу, не виноват, что торговать не умеешь
Ладно, молодец, спасибо и на этом... может научусь когда -нибудь зарабатывать 1 - 2 доллара хотя бы для поддержания штанов, чтоб голова сильно не болталась от старческого альцгеймера, сильно много то и не надо, так лишь бы время убить каким-то занятием... вот тебя пытаюсь наставить на путь истинный...да но всё бес толку, ты уже пропащий для общества человек...)))
Ладно, молодец, спасибо и на этом... может научусь когда -нибудь зарабатывать 1 - 2 доллара хотя бы для поддержания штанов, чтоб голова сильно не болталась от старческого альцгеймера, сильно много то и не надо, так лишь бы время убить каким-то занятием... вот тебя пытаюсь наставить на путь истинный...да но всё бес толку, ты уже пропащий для общества человек...)))
Видишь Вася, мой прогноз сработал на 100%. Чего бухтел -то?
ещё мой должен сработать 1.20489
ещё мой должен сработать 1.20489
ещё мой должен сработать 1.20489
Смотри мой пост 598
Смотри мой пост 598
не! это слишком далеко - за такой период я бы уже два раза слил бы счёт
Смотри мой пост 598