FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 71

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Aleksandr Yakovlev:

Не верь в "тайный заговор" )))) Будь на позитиве.

Мысли материальны.

позитив 


 
Vladimir Baskakov:
"Прогноз тот же, падает.
Я продал по 1.2106 ТР 1.2070"
Мой крайний прогноз.
Кого им я обидел Вася?

Мутный ты какой -то... противно с тобой общаться...

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Сергей Криушин:

Мутный ты какой -то... противно с тобой общаться...

Я к тебе и не лезу, не виноват, что торговать не умеешь
 
Vladimir Baskakov:
Я к тебе и не лезу, не виноват, что торговать не умеешь

Ладно, молодец, спасибо и на этом... может научусь когда -нибудь зарабатывать 1 - 2 доллара хотя бы для поддержания штанов, чтоб голова сильно не болталась от старческого альцгеймера, сильно много то и не надо, так лишь бы время убить каким-то занятием... вот тебя пытаюсь наставить на путь истинный...да но всё бес толку, ты уже пропащий для общества человек...)))

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Сергей Криушин:

Ладно, молодец, спасибо и на этом... может научусь когда -нибудь зарабатывать 1 - 2 доллара хотя бы для поддержания штанов, чтоб голова сильно не болталась от старческого альцгеймера, сильно много то и не надо, так лишь бы время убить каким-то занятием... вот тебя пытаюсь наставить на путь истинный...да но всё бес толку, ты уже пропащий для общества человек...)))

Видишь Вася, мой прогноз сработал на 100%. Чего бухтел -то?
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Vladimir Baskakov:
Видишь Вася, мой прогноз сработал на 100%. Чего бухтел -то?

ещё мой должен сработать  1.20489

EURUSDM3 1.20489 1

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SanAlex:

ещё мой должен сработать  1.20489


Да, тут ты прав
 
SanAlex:

ещё мой должен сработать  1.20489


Смотри мой пост 598

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Aleksandr Yakovlev:

Смотри мой пост 598

не! это слишком далеко - за такой период я бы уже два раза слил бы счёт

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Aleksandr Yakovlev:

Смотри мой пост 598

Кстати Яша, где мониторинг, ты обещал
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