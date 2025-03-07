FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 112

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SanAlex:

не дошла сегодня, чуток до  1.18716 - а самое плохое, что не дошла сначала к жёлтой линии, что бы можно было бы, прикупить. 

но направление выбрано верно)

[Удален]  
VVT:

но направление выбрано верно)

направление - очень хорошо Индикаторы указали. - правда, в точках разворота - нужно иметь железные нервы. 

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на дневном - ещё есть ходу к верху к 1.19825 . но думаю, должен быть денёк отскока к 1.1820

EURUSDDaily 1.19825

 
SanAlex:

направление - очень хорошо Индикаторы указали. - правда, в точках разворота - нужно иметь железные нервы. 

страшно покупать когда цена летит вниз? доверьте это роботу)

 
SanAlex:

на дневном - ещё есть ходу к верху к 1.19825 . но думаю, должен быть денёк отскока к 1.1820

По моему с 1.2 можно рассматривать продажи

[Удален]  
VVT:

По моему с 1.2 можно рассматривать продажи

Тоже так считаю. - но когда она подойдёт к 1.2 может появится разворот на дневном графике - и могут кинуть с низами. 

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Индикатор паттернов - какую то метку рисует  1.23776  ---- я в потернах вообще пока ноль - хочу научится понимать.

EURUSDDaily 1.23776 

 
Я конечно еще тот предсказатель, но я даже 1,19 не вижу. И поэтому набираю шорты 
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:
Я конечно еще тот предсказатель, но я даже 1,19 не вижу. И поэтому набираю шорты 

вроде паттерны (на дневном графике) - так и показывают, что она хочет вниз

[Удален]  

Да! напомню - может кто пропустил. Нашёл не плохую сборку Индикатора по Паттернам https://www.mql5.com/ru/code/22218

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Пока только изучаю и пытаюсь понять все эти паттерны. 

Harmonic Pattern Finder V3
Harmonic Pattern Finder V3
  • www.mql5.com
Индикатор отображает существующие и возникающие гармонические паттерны.
 
Aleksandr Yakovlev:
Я конечно еще тот предсказатель, но я даже 1,19 не вижу. И поэтому набираю шорты 

Осталось 300 пунктов. Очки ннадо?


 
VVT:

Осталось 300 пунктов. Очки ннадо?


Сейчас цена уткнулась в уровень. Он достаточно силен.

Посмотри на 4ч. график. Есть вероятность отскока от него.

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