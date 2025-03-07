FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 112
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не дошла сегодня, чуток до 1.18716 - а самое плохое, что не дошла сначала к жёлтой линии, что бы можно было бы, прикупить.
но направление выбрано верно)
но направление выбрано верно)
направление - очень хорошо Индикаторы указали. - правда, в точках разворота - нужно иметь железные нервы.
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на дневном - ещё есть ходу к верху к 1.19825 . но думаю, должен быть денёк отскока к 1.1820
направление - очень хорошо Индикаторы указали. - правда, в точках разворота - нужно иметь железные нервы.
страшно покупать когда цена летит вниз? доверьте это роботу)
на дневном - ещё есть ходу к верху к 1.19825 . но думаю, должен быть денёк отскока к 1.1820
По моему с 1.2 можно рассматривать продажи
По моему с 1.2 можно рассматривать продажи
Тоже так считаю. - но когда она подойдёт к 1.2 может появится разворот на дневном графике - и могут кинуть с низами.
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Индикатор паттернов - какую то метку рисует 1.23776 ---- я в потернах вообще пока ноль - хочу научится понимать.
Я конечно еще тот предсказатель, но я даже 1,19 не вижу. И поэтому набираю шорты
вроде паттерны (на дневном графике) - так и показывают, что она хочет вниз
Да! напомню - может кто пропустил. Нашёл не плохую сборку Индикатора по Паттернам https://www.mql5.com/ru/code/22218
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Пока только изучаю и пытаюсь понять все эти паттерны.
Я конечно еще тот предсказатель, но я даже 1,19 не вижу. И поэтому набираю шорты
Осталось 300 пунктов. Очки ннадо?
Осталось 300 пунктов. Очки ннадо?
Сейчас цена уткнулась в уровень. Он достаточно силен.
Посмотри на 4ч. график. Есть вероятность отскока от него.