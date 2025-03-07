FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 283

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Aleksandr Yakovlev #:

А в чем забавность то?.

Ветка называется 

Тенденции, прогнозы и следствия

Люди говорят о тенденции и свои прогнозы. Такие, какие они видят(по своему) Выкладывают скрины.

Так же выкладывают следствия своих прогнозов в виде скринов.

Если бы ветка называлась "Тенденции, прогнозы и отчетность" наверно и надо было бы выкладывать стейты.

Хотя для этого есть такое как "СИГНАЛЫ". И там есть вся отчетность.

Так что я не знаю что ты паришься из раза в раз о отчетности.


Следствием твоих прогнозов стало слитие счета, хорошо, что только у тебя
 
Vladimir Baskakov #:
Следствием твоих прогнозов стало слитие счета, хорошо, что только у тебя

Хорошо видеть соринку в чужом глазу.

В своем то бревна не видно....

Смотрю ты опять активизировался в ветках.

Видимо сигнал новый открыл.

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Aleksandr Yakovlev #:

Хорошо видеть соринку в чужом глазу.

В своем то бревна не видно....

У меня глаза чистые, без бревен, ибо умею торговать
 
Vladimir Baskakov #:
У меня глаза чистые, без бревен, ибо умею торговать

Аааа, точно. Новый очередной сигнальчик. Ну Ну ))))

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Aleksandr Yakovlev #:

Аааа, точно. Новый очередной сигнальчик. Ну Ну ))))

Не сигнальчик, а мониторинг
 
Vladimir Baskakov #:
Не сигнальчик, а мониторинг

Конечно, кто ж спорит то ))))

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Aleksandr Yakovlev #:

Конечно, кто ж спорит то ))))

Надо сказать спасибо Роскомнадзор у, который гоняет бедных брокеров как Сидорову козу. С трудом нашел недоступного
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Ой ребятаааа,не сорьтесь))берите эфир и не партесь.заработаете и успокоитесь))
 
dryun777 #:
Ой ребятаааа,не сорьтесь))берите эфир и не партесь.заработаете и успокоитесь))

Привет. Слышал поговорку " Паны дерутся, а у холопов чубы трещат" ?

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Aleksandr Yakovlev #:

Привет. Слышал поговорку " Паны дерутся, а у холопов чубы трещат" ?

Нее,первый раз слышу
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