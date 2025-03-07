FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 283
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А в чем забавность то?.
Ветка называется
Тенденции, прогнозы и следствия
Люди говорят о тенденции и свои прогнозы. Такие, какие они видят(по своему) Выкладывают скрины.
Так же выкладывают следствия своих прогнозов в виде скринов.
Если бы ветка называлась "Тенденции, прогнозы и отчетность" наверно и надо было бы выкладывать стейты.
Хотя для этого есть такое как "СИГНАЛЫ". И там есть вся отчетность.
Так что я не знаю что ты паришься из раза в раз о отчетности.
Следствием твоих прогнозов стало слитие счета, хорошо, что только у тебя
Хорошо видеть соринку в чужом глазу.
В своем то бревна не видно....
Смотрю ты опять активизировался в ветках.
Видимо сигнал новый открыл.
Хорошо видеть соринку в чужом глазу.
В своем то бревна не видно....
У меня глаза чистые, без бревен, ибо умею торговать
Аааа, точно. Новый очередной сигнальчик. Ну Ну ))))
Аааа, точно. Новый очередной сигнальчик. Ну Ну ))))
Не сигнальчик, а мониторинг
Конечно, кто ж спорит то ))))
Конечно, кто ж спорит то ))))
Ой ребятаааа,не сорьтесь))берите эфир и не партесь.заработаете и успокоитесь))
Привет. Слышал поговорку " Паны дерутся, а у холопов чубы трещат" ?
Привет. Слышал поговорку " Паны дерутся, а у холопов чубы трещат" ?