FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 265

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SanAlex #:

USD\HUF-H1         ----   имеешь ввиду сюда созрела 309.33  ???


неее))))я экзотику меньше  дневного таймфрейма не смотрю никогда...гораздо ниже уйдёт

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SanAlex #:

USD\HUF-H1         ----   имеешь ввиду сюда созрела 309.33  ???


ну конечно чаще всего сначала минуса хорошие бывают..но потом всё нормально))

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вот ещё одна спорная пара)))я лично склоняюсь лонг))
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dryun777 #:
вот ещё одна спорная пара)))я лично склоняюсь лонг))

NZD\USD-H1 0.6886  ------ как раз в таких местах кукл и ловит. вроде как хочет вниз - но может рвануть верх

NZDUSDH1 0.6886  

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Lesorub #:

Фунта в селл до 1.3560 смотрите...          

Евра 1.1536 и в вверх.

лесоруб,по моим прогнозам AUDCHF сегодня перекроет вчерашнюю свечу!у тебя какой прогноз??

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скупают фунта..по ходу кто то что то знает))заседание через час..рискну в лонг)))а вдруг)
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SanAlex #:

а теперь всё указывает - что пойдёт верх.   Это  КУКЛ нервишки проверяет

  взял туда и туда, что б не кого не обидеть 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

эх - верхнюю выбило . сейчас же, зараза развернётся и нижнею с минусом закроет.


даёт результаты робот???

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посмотрим))
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фунт...он там будет в любом   случае
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риск))
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