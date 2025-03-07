FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 265
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USD\HUF-H1 ---- имеешь ввиду сюда созрела 309.33 ???
неее))))я экзотику меньше дневного таймфрейма не смотрю никогда...гораздо ниже уйдёт
USD\HUF-H1 ---- имеешь ввиду сюда созрела 309.33 ???
ну конечно чаще всего сначала минуса хорошие бывают..но потом всё нормально))
вот ещё одна спорная пара)))я лично склоняюсь лонг))
NZD\USD-H1 0.6886 ------ как раз в таких местах кукл и ловит. вроде как хочет вниз - но может рвануть верх
Фунта в селл до 1.3560 смотрите...
Евра 1.1536 и в вверх.
лесоруб,по моим прогнозам AUDCHF сегодня перекроет вчерашнюю свечу!у тебя какой прогноз??
а теперь всё указывает - что пойдёт верх. Это КУКЛ нервишки проверяет
взял туда и туда, что б не кого не обидеть
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эх - верхнюю выбило . сейчас же, зараза развернётся и нижнею с минусом закроет.
даёт результаты робот???