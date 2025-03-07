FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 199

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AUDUSD:GBPUSD:USDCAD- намечается обратный ход)))
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а ещё EURGBP вниз))куда ж столько денег то девать))))))
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Aleksandr Yakovlev #:

Должна дойти до зоны накопления. Возможно так же и заход цены в прямоугольник.


Не слишком ли высоко ты тейк ставишь на Ауди??я смотрю на 72800 уровень то сильный..и заседание по баксу близится
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Вот ещё дровишек перед сном)) USDCNH sell,,до 46200 дойдет
 
dryun777 #:
Не слишком ли высоко ты тейк ставишь на Ауди??я смотрю на 72800 уровень то сильный..и заседание по баксу близится
Время покажет))) 
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Lesorub #:

Вышел из фунтика:

Нужно смотреть, где покупать...

Тебе не кажется,что фунт на странном уровне разворачивается??на пустом месте🤔
 
dryun777 #:
Тебе не кажется,что фунт на странном уровне разворачивается??на пустом месте🤔

Мне без разницы...


 
dryun777 #:
Тебе не кажется,что фунт на странном уровне разворачивается??на пустом месте🤔

Не пустое


 

Деревянного можно запродать малость...     


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MakarFX #:

Не пустое


Я по линиям смотрю,по другому совсем!!))
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