FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 199
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Должна дойти до зоны накопления. Возможно так же и заход цены в прямоугольник.
Не слишком ли высоко ты тейк ставишь на Ауди??я смотрю на 72800 уровень то сильный..и заседание по баксу близится
Вышел из фунтика:
Нужно смотреть, где покупать...
Тебе не кажется,что фунт на странном уровне разворачивается??на пустом месте🤔
Мне без разницы...
Тебе не кажется,что фунт на странном уровне разворачивается??на пустом месте🤔
Не пустое
Деревянного можно запродать малость...
Не пустое