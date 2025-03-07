FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 302

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EUR\USD-H4       -----  к этой циферки 1.16635 < !?!?!? >

EURUSDH4 1.16635

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Sergey Lazarenko #:

там же где и у тебя семь штук, ты чего там, передумал жахать? Чо вообще у тебя в голове твориться? То все деньги снимаешь, то опять все завел?

Собрал все средства на одном, так удобнее
 
Vladimir Baskakov #:
Собрал все средства на одном, так удобнее

аа, понял

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Uladzimir Izerski #:

EURUSD H4 с двух ракурсов.


А теперь дневной смотри и недельный
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SanAlex #:

EUR\USD-H1        ----- эх была не была - надо ещё на блок сигарет заработать 

   EUR\USD-M1

Как можно брать в Лонг,если пара вниз идёт??вы там какие грибы едите?? дайте название,тоже попробую 🤣
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dryun777 #:
А теперь дневной смотри и недельный

как то ты смотришь на оборот ? -я обычно смотрю с маленького на большое - так же лучше видно, куда цена по времени движется 

\\\\\\\\\\

вот есть у неё - чуток снизятся - но основная цель уже вверху . Это конечно я так вижу.

EURUSDH4EURUSDH4

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SanAlex #:

как то ты смотришь на оборот ? -я обычно смотрю с маленького на большое - так же лучше видно, куда цена по времени движется 

\\\\\\\\\\

вот есть у неё - чуток снизятся - но основная цель уже вверху . Это конечно я так вижу.


Хм
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SanAlex #:

как то ты смотришь на оборот ? -я обычно смотрю с маленького на большое - так же лучше видно, куда цена по времени движется 

\\\\\\\\\\

вот есть у неё - чуток снизятся - но основная цель уже вверху . Это конечно я так вижу.


Пара была на 1,19 ты писал,что вверх смотрит,потом дошла до 1,18 ты тоже вверх смотришь,уже 1,16 ты все равно туда....перевернись🤣
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SanAlex #:

как то ты смотришь на оборот ? -я обычно смотрю с маленького на большое - так же лучше видно, куда цена по времени движется 

\\\\\\\\\\

вот есть у неё - чуток снизятся - но основная цель уже вверху . Это конечно я так вижу.


Смотри дальше,на пару месяцев вперёд и экономику Америки и Европы сравни...прекращай там с грибами
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dryun777 #:
Смотри дальше,на пару месяцев вперёд и экономику Америки и Европы сравни...прекращай там с грибами

как я могу смотреть на экономику  Америки и Европы ? каким способом смотреть,  на пару месяцев вперёд ??? я же не ванга и не могу заглядывать в будущее 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

мне ещё немного и я на блок Мальборо заработаю 

Снимок экрана 2021-10-20 133043

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