FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 302
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EUR\USD-H4 ----- к этой циферки 1.16635 < !?!?!? >
там же где и у тебя семь штук, ты чего там, передумал жахать? Чо вообще у тебя в голове твориться? То все деньги снимаешь, то опять все завел?
Собрал все средства на одном, так удобнее
аа, понял
EURUSD H4 с двух ракурсов.
EUR\USD-H1 ----- эх была не была - надо ещё на блок сигарет заработать
EUR\USD-M1
А теперь дневной смотри и недельный
как то ты смотришь на оборот ? -я обычно смотрю с маленького на большое - так же лучше видно, куда цена по времени движется
\\\\\\\\\\
вот есть у неё - чуток снизятся - но основная цель уже вверху . Это конечно я так вижу.
как то ты смотришь на оборот ? -я обычно смотрю с маленького на большое - так же лучше видно, куда цена по времени движется
\\\\\\\\\\
вот есть у неё - чуток снизятся - но основная цель уже вверху . Это конечно я так вижу.
как то ты смотришь на оборот ? -я обычно смотрю с маленького на большое - так же лучше видно, куда цена по времени движется
\\\\\\\\\\
вот есть у неё - чуток снизятся - но основная цель уже вверху . Это конечно я так вижу.
как то ты смотришь на оборот ? -я обычно смотрю с маленького на большое - так же лучше видно, куда цена по времени движется
\\\\\\\\\\
вот есть у неё - чуток снизятся - но основная цель уже вверху . Это конечно я так вижу.
Смотри дальше,на пару месяцев вперёд и экономику Америки и Европы сравни...прекращай там с грибами
как я могу смотреть на экономику Америки и Европы ? каким способом смотреть, на пару месяцев вперёд ??? я же не ванга и не могу заглядывать в будущее
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мне ещё немного и я на блок Мальборо заработаю