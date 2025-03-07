FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 299
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ауди осталось чуть чуть))и на пол котлеты))хотя всё может быть)
EUR\USD-Daily ----- пытается развернутся сначала сюда 1.17160 - а потом ещё выше
EUR\USD-H1 ------- на данный момент хочет пощупать эти циферки 1.16059
EUR\USD-H1
EUR\USD-H1
Володя, ты как специалист по волнам скажи, евро сейчас на какой волне, трендовой или коррекционной?
вот твой евро.каждый максимум ниже предедущего..катится он))))))))))))))))
вот твой евро.каждый максимум ниже предедущего..катится он))))))))))))))))
Я купил
на пятиминутном графике?)))хорошая покупка!!!на сигареты!
на пятиминутном графике?)))хорошая покупка!!!на сигареты!
а на 5 минутном тоже неплохо можно заработать - лот увеличиваем на максимум и прибыль а также и убыток будет шикарен
пытается в верх развернутся
на пятиминутном графике?)))хорошая покупка!!!на сигареты!
Н4
EUR\USD - H4 ----- смотрит аж сюда 1.17291
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я запланировал вот так - сначала вниз сходить а потом верх
EUR\USD - H4 ----- смотрит аж сюда 1.17291
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я запланировал вот так - сначала вниз сходить а потом верх
а об этом ты не думал???