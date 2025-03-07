FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 299

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ауди осталось чуть чуть))и на пол котлеты))хотя всё может быть)

 
SanAlex #:

EUR\USD-Daily          -----  пытается развернутся сначала сюда 1.17160  - а потом ещё выше 

EUR\USD-H1          ------- на данный момент хочет пощупать эти циферки 1.16059


EUR\USD-H1

EURUSD1111

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Uladzimir Izerski #:

EUR\USD-H1

Покупать?
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Vladimir Baskakov #:
Володя, ты как специалист по волнам скажи, евро сейчас на какой волне, трендовой или коррекционной?

вот твой евро.каждый максимум ниже предедущего..катится он))))))))))))))))

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dryun777 #:

вот твой евро.каждый максимум ниже предедущего..катится он))))))))))))))))

Я купил, куда он катит у тебя чудо
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Vladimir Baskakov #:
Я купил

на пятиминутном графике?)))хорошая покупка!!!на сигареты!

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dryun777 #:

на пятиминутном графике?)))хорошая покупка!!!на сигареты!

а на 5 минутном тоже неплохо можно заработать - лот увеличиваем на максимум и прибыль а также и убыток будет шикарен 

EURUSDM5 пытается в верх развернутся 

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dryun777 #:

на пятиминутном графике?)))хорошая покупка!!!на сигареты!

Н4 
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Vladimir Baskakov #:
Н4 

EUR\USD         - H4       ----- смотрит аж сюда  1.17291

EURUSDH4 1.17291

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я запланировал вот так - сначала вниз сходить а потом верх 

EURUSDH1 H1 Trendline 45182

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SanAlex #:

EUR\USD         - H4       ----- смотрит аж сюда  1.17291

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я запланировал вот так - сначала вниз сходить а потом верх 


а об этом ты не думал???

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