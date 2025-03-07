FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 14

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SanAlex:

много агрессии в этой ветке 

- совсем не по теме, -лишь бы обидеть друг друга. 

Согласен.)))

 
Lesorub:
Ума нет, не приобретешь...

Что с фунтом друже?

Или что с рельсами по нему?

 
Rustam Galkeev:

Что с фунтом друже?

Или что с рельсами по нему?

Накиньте, все будет понятно...


Хотя..., я сомневаюсь!!!       

 
Биткоин шокирует. Начинаю верить в бред MS. Хотя уже сейчас непонятно кому он по такой цене нужен.
 
Lesorub:

Накиньте, все будет понятно...

Дружище у меня есть пост ниже

по прогнозу(обязательные цели к исполнению).

Твоё мнение на текущую ситуацию и что там рельсы показывают.

 
sterva:
Биткоин шокирует. Начинаю верить в бред MS. Хотя уже сейчас непонятно кому он по такой цене нужен.

майнить сложно стало говорят, выхлопа нет

цена должна быть высокой, чтобы хоть чо то капало

 
Renat Akhtyamov:

майнить сложно стало говорят, выхлопа нет

цена должна быть высокой, чтобы хоть чо то капало

Так ведь высокая цена. Ниже 5000 не выгодно. Если электричество не бесплатное.

 
Rustam Galkeev:

Дружище у меня есть пост ниже

по прогнозу(обязательные цели к исполнению).

Твоё мнение на текущую ситуацию и что там рельсы показывают.

Лень искать...   

Вы про что???

 
Lesorub:

Лень искать...   

Вы про что???

Ладно забей.

Есть просто небольшое сомнение в ценовом коридоре ну да ладно.

Хотел твоё мнение, а так и сам сё знаю что и куда пойдёт... ./

 
Rustam Galkeev:

Ладно забей.

Есть просто небольшое сомнение в ценовом коридоре ну да ладно.

Хотел твоё мнение, а так и сам сё знаю что и куда пойдёт... ./

Так Вы сами с собой разговариваете...Как же тут понять???

Иди туда, не знаю куда... Смотри то, не знаю что...

Не  проще ли написать по босяцки???



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