FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 14
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много агрессии в этой ветке
- совсем не по теме, -лишь бы обидеть друг друга.
Согласен.)))
Ума нет, не приобретешь...
Что с фунтом друже?
Или что с рельсами по нему?
Что с фунтом друже?
Или что с рельсами по нему?
Накиньте, все будет понятно...
Хотя..., я сомневаюсь!!!
Накиньте, все будет понятно...
Дружище у меня есть пост ниже
по прогнозу(обязательные цели к исполнению).
Твоё мнение на текущую ситуацию и что там рельсы показывают.
Биткоин шокирует. Начинаю верить в бред MS. Хотя уже сейчас непонятно кому он по такой цене нужен.
майнить сложно стало говорят, выхлопа нет
цена должна быть высокой, чтобы хоть чо то капало
майнить сложно стало говорят, выхлопа нет
цена должна быть высокой, чтобы хоть чо то капало
Так ведь высокая цена. Ниже 5000 не выгодно. Если электричество не бесплатное.
Дружище у меня есть пост ниже
по прогнозу(обязательные цели к исполнению).
Твоё мнение на текущую ситуацию и что там рельсы показывают.
Лень искать...
Вы про что???
Лень искать...
Вы про что???
Ладно забей.
Есть просто небольшое сомнение в ценовом коридоре ну да ладно.
Хотел твоё мнение, а так и сам сё знаю что и куда пойдёт... ./
Ладно забей.
Есть просто небольшое сомнение в ценовом коридоре ну да ладно.
Хотел твоё мнение, а так и сам сё знаю что и куда пойдёт... ./
Так Вы сами с собой разговариваете...Как же тут понять???
Иди туда, не знаю куда... Смотри то, не знаю что...
Не проще ли написать по босяцки???