FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 204

Новый комментарий
 
dryun777 #:

ааа пардон))))понял))))

)))

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

)))

почти все пары развернулись

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

)))

нее не понял)))нету у меня такого описания)))

 
dryun777 #:

нее не понял)))нету у меня такого описания)))

Нуууу, это долгая истооорияя)))

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Нуууу, это долгая истооорияя)))

Да я уж сам посмотрю,найду))а так в принципе ничего не изменилось)
 

Могут сгонять седня на Ене к низам за долгами и за профитом в космосе...


                                                                             

 

По Луню долги ниже. Перед новостями зайдем помалу ...

На Луне двойной аукцион, верхняя цель есть 1.2844 с М30.  Так что часовой сигнал могут забрать через верх.


[Удален]  
Фунт 36140 пока цель,а потом новости скажут)
 
Ну все, значит я покупаю)))
 
Алексей Тарабанов #:
Белый

Всё таки фунт/франк выбрал рыжий путь.

jkr14

1...197198199200201202203204205206207208209210211...476
Новый комментарий