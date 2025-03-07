FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 204
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ааа пардон))))понял))))
)))
)))
почти все пары развернулись
)))
нее не понял)))нету у меня такого описания)))
нее не понял)))нету у меня такого описания)))
Нуууу, это долгая истооорияя)))
Нуууу, это долгая истооорияя)))
Могут сгонять седня на Ене к низам за долгами и за профитом в космосе...
По Луню долги ниже. Перед новостями зайдем помалу ...
На Луне двойной аукцион, верхняя цель есть 1.2844 с М30. Так что часовой сигнал могут забрать через верх.
Белый
Всё таки фунт/франк выбрал рыжий путь.