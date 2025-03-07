FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 100
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EURUSDH1 Всё готова к 1.16.....
Ещё и слева защищают, видно что цена туда не идёт. Да, опцион - он такой :)
"Пушчають" только в право. Там опционов нет. Верно я понимаю?? Хихи.
EURUSDH1 Всё готова к 1.16.....
а трезвый взгляд что говорит?)
с H1 графика на 1,16мне на 1,21 надо)
Низ и верх на седня:
а трезвый взгляд что говорит?)
с H1 графика на 1,16мне на 1,21 надо)
Не как не хочет побороть жёлтую линию(Pivot) - по этому, вполне может сходить вниз к 1.16...
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на 30 минутном есть не большой шанс на разворот верх - может стопы снесёт и развернётся верх
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У золота выше жёлтая (Pivot) - а евро, я заметил ходит за золотом -
Пяьтница.
Где 21 и где 16???
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Оо. Проблема.
Хотел вставить рисунок, выскакивают чужие. Потом добавлю, когда исправят проблему.
...
Песня у этой дамочки для тех кто слил депозит. И посмотреть на нее хочется как на аватар вэбгопника)) Не пости таких.
Песня у этой дамочки для тех кто слил депозит. И посмотреть на нее хочется как на вэбгопника)) Не пости таких.
Пятница - на улице дождь. Настроение пасмурное как у погоды.
Вставляется такая картинка. Кто там решает проблемы? Исправьте пожалуйста. У меня в помине таких нет.
картинки то картинки, хитрить нуда. ;)
ну а польза от них, на уровне принятия решений(я).
Не шучу. Добавляется всякая хрень, только не моя картинка.
Попробуйте вставить любую свою. Потом удалим. Это глюк на форуме или у меня? У меня таких сроду не водилось.