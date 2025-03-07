FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 100

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EURUSDH1 Всё готова к 1.16.....

EURUSDH1 

 
Vitaly Muzichenko:

Ещё и слева защищают, видно что цена туда не идёт. Да, опцион - он такой :)

"Пушчають" только в право. Там опционов нет. Верно я понимаю?? Хихи.

 
SanAlex:

EURUSDH1 Всё готова к 1.16.....

 

а трезвый взгляд что говорит?)

с H1 графика на 1,16 

мне на 1,21 надо)
 

Низ и верх на седня:


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Fast235:

а трезвый взгляд что говорит?)

с H1 графика на 1,16 

мне на 1,21 надо)

Не как не хочет побороть жёлтую линию(Pivot) - по этому, вполне может сходить вниз к 1.16...

EURUSDDaily e EURUSDH1 к

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на 30 минутном есть не большой шанс на разворот верх - может стопы снесёт и развернётся верх 

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У золота выше жёлтая (Pivot) - а евро, я заметил ходит за золотом - 

EURUSDM30 к XAUUSDM30

 

Пяьтница.

Где 21 и где 16???

=====

Оо. Проблема.

Хотел вставить рисунок, выскакивают чужие. Потом добавлю, когда исправят проблему.

 
SanAlex:

...

 

Песня у этой дамочки для тех кто слил депозит. И посмотреть на нее хочется как на аватар вэбгопника)) Не пости таких.

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Uladzimir Izerski:

Песня у этой дамочки для тех кто слил депозит. И посмотреть на нее хочется как на вэбгопника)) Не пости таких.

Пятница - на улице дождь. Настроение пасмурное как у погоды. 

 
Uladzimir Izerski:

Вставляется такая картинка. Кто там решает проблемы? Исправьте пожалуйста. У меня в помине таких нет.

картинки то картинки, хитрить нуда. ;)

ну  а польза от них, на уровне принятия решений(я).

 
Uladzimir Izerski:

Не шучу. Добавляется всякая хрень, только не моя картинка.

Попробуйте вставить любую свою. Потом удалим. Это глюк на форуме или у меня? У меня таких сроду не водилось.

 

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