FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 156

Новый комментарий
 
prom18:

Мой прогноз. GBP/USD.

Будет рости до 1,43560. А там либо отскочить, либо уровень будет трамплином до конца года.

Блестяще!
 
Aleksandr Yakovlev:

Хорошее движение. Ждал весь день))).

говорят что неплохо поговорили президенты штатов и России

но поскольку движение продолжается, видимо дело в другом

;)

[Удален]  

EUR\USD M30 - вроде начинает разворот верх. сегодня думаю коснётся цены 1.19948

EURUSDM30 1.19948

EUR\USD H2                                                                                                                                                                                                                                                                                     

EURUSDH2EURUSDH2

 

Не знаю куда пойдет цена, но границы обозначены где то так.

EURUSD_M15_23

[Удален]  
SanAlex:

EUR\USD M30 - вроде начинает разворот верх. сегодня думаю коснётся цены 1.19948


EUR\USD H2                                                                                                                                                                                                                                                                                     

вчера не захотела коснутся цены  1.19948 значит - сегодня обязательно коснётся .

EURUSDH2 00kl

[Удален]  
SanAlex:

вчера не захотела коснутся цены  1.19948 значит - сегодня обязательно коснётся .


может быть


 
Renat Akhtyamov:

говорят что неплохо поговорили президенты штатов и России

но поскольку движение продолжается, видимо дело в другом

;)

Привет.

Да, дело в другом.

Было очень большое накопление или консолидация.........

Кому как нравиться тот так и пусть называет.

Длилось оно около месяца. На скрине это видно.

Так же было поджатие к нижней границы этого канала.

И было очевидно что после "такого" , будет сильное движение вниз.

А новости (встреча 2 лидеров) это лишь повод. Не было бы этого события, было бы другое.

Сейчас мой прогноз это цена должна оттестировать эту зону. Дойдет до 1,20900 +-.

Вот от туда ищем точки разворота и ждем в последующем цену в районе 1,16000 так же +-.

P.S.Мои прямые стрелочки не значат , что цена может идти именно так. Все относительно.

Аналогичная ситуация по фунту. Зеркальная ситуация по канадцу.

Всем профитов

 

    EUR_USD

  Пара торгуется в области уровня 1930 ( локально треугольник ) , S\R - 1965 и 1895 , цели по bay - 2000 , sell- 1860 .  

Файлы:
EURUSDM20_25_06.png  68 kb
 
Пара AUDJPY идет вниз на 83.73
1...149150151152153154155156157158159160161162163...476
Новый комментарий