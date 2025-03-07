FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 156
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Мой прогноз. GBP/USD.
Будет рости до 1,43560. А там либо отскочить, либо уровень будет трамплином до конца года.
Хорошее движение. Ждал весь день))).
говорят что неплохо поговорили президенты штатов и России
но поскольку движение продолжается, видимо дело в другом
;)
EUR\USD M30 - вроде начинает разворот верх. сегодня думаю коснётся цены 1.19948
EUR\USD H2
Не знаю куда пойдет цена, но границы обозначены где то так.
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021
Lesorub, 2021.06.18 08:32
Уровни коррекции Евро:
Есть план, есть рыбалка...
EUR\USD M30 - вроде начинает разворот верх. сегодня думаю коснётся цены 1.19948
EUR\USD H2
вчера не захотела коснутся цены 1.19948 значит - сегодня обязательно коснётся .
вчера не захотела коснутся цены 1.19948 значит - сегодня обязательно коснётся .
может быть
говорят что неплохо поговорили президенты штатов и России
но поскольку движение продолжается, видимо дело в другом
;)
Привет.
Да, дело в другом.
Было очень большое накопление или консолидация.........
Кому как нравиться тот так и пусть называет.
Длилось оно около месяца. На скрине это видно.
Так же было поджатие к нижней границы этого канала.
И было очевидно что после "такого" , будет сильное движение вниз.
А новости (встреча 2 лидеров) это лишь повод. Не было бы этого события, было бы другое.
Сейчас мой прогноз это цена должна оттестировать эту зону. Дойдет до 1,20900 +-.
Вот от туда ищем точки разворота и ждем в последующем цену в районе 1,16000 так же +-.
P.S.Мои прямые стрелочки не значат , что цена может идти именно так. Все относительно.
Аналогичная ситуация по фунту. Зеркальная ситуация по канадцу.
Всем профитов
EUR_USD
Пара торгуется в области уровня 1930 ( локально треугольник ) , S\R - 1965 и 1895 , цели по bay - 2000 , sell- 1860 .