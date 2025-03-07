FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 161
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Вероятность близка к нулю. На Н4 наметился тренд вверх.
Есть одно НО - один индикатор показывает хоть на дневном хоть на минутном уровень от которого можно спрогнозировать 50 на 50 этот индикатор называется PIVOT
на данный момент он подсказывает вниз движение
Есть одно НО - один индикатор показывает хоть на дневном хоть на минутном уровень от которого можно спрогнозировать 50 на 50 этот индикатор называется PIVOT
на данный момент он подсказывает вниз движение
На дневном это выглядит вот так.
Если смотреть Н1 график, то это выглядит вот так.
На дневном это выглядит вот так.
На дневном это выглядит вот так.
Если смотреть Н1 график, то это выглядит вот так.
Сегодня мне не удалось определится - всё расплывчато. Вчера задуманное - достигло цели
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Если возьмём дневной график - можно увидеть, что желает она верх. - но опять же, где лучше войти без опасения ?
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я думаю на 2часовом будет прорыв вниз - и повторный прорыв верх будет движение вверх
Володя, какая волна по евре?
На каждом ТФ свои волны. Какой ТФ тебя интересует?
На каждом ТФ свои волны. Какой ТФ тебя интересует?
H4
EUR\USD-Daily Скорее всего будет так
.
Твой профессиональный прогноз не сработал
Раньше тренд был в верх и волна вверх, а теперь вниз.
В чём вопрос? В непонимании рыночной обстановки???)))