FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 161

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Uladzimir Izerski:

Вероятность близка к нулю. На Н4 наметился тренд вверх.

Есть одно НО - один индикатор показывает хоть на дневном хоть на минутном уровень от которого можно спрогнозировать 50 на 50 этот индикатор называется PIVOT

на данный момент он подсказывает вниз движение

EURUSDH2

 
SanAlex:

Есть одно НО - один индикатор показывает хоть на дневном хоть на минутном уровень от которого можно спрогнозировать 50 на 50 этот индикатор называется PIVOT

на данный момент он подсказывает вниз движение


На дневном это выглядит вот так.

eur21d

Если смотреть Н1 график, то это выглядит вот так.

eur21H1

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Uladzimir Izerski:

На дневном это выглядит вот так.


Володя, какая волна по евре?
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Uladzimir Izerski:

На дневном это выглядит вот так.

Если смотреть Н1 график, то это выглядит вот так.


Сегодня мне не удалось определится - всё расплывчато. Вчера задуманное - достигло цели 

Снимок  

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Если возьмём дневной график - можно увидеть, что желает она верх. - но опять же, где лучше войти без опасения ? 

EURUSDDaily 1.19520

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я думаю на 2часовом будет прорыв вниз - и повторный прорыв верх будет движение вверх

EURUSDH2 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
Vladimir Baskakov:
Володя, какая волна по евре?

На каждом ТФ свои волны. Какой ТФ тебя интересует?

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Uladzimir Izerski:

На каждом ТФ свои волны. Какой ТФ тебя интересует?

H4
 
Vladimir Baskakov:
H4
a666w.
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EUR\USD-Daily  Скорее всего будет так 

EURUSDDaily

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Uladzimir Izerski:
.
Твой профессиональный прогноз не сработал
 
Vladimir Baskakov:
Твой профессиональный прогноз не сработал

Раньше тренд был в верх и волна вверх, а теперь вниз.

В чём вопрос? В непонимании рыночной обстановки???)))

EURUSD_H4_666

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