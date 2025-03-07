FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 389

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dryun777 #:
Франк йена как и писал вверх пошла,думаю где-то 124,41 тормазнет

Эту не торгую

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Биткоин вообще в последнее время меня кормит,минус по золоту с лихвой отдал
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 GBPCAD.Минус 170))ждём
 
dryun777 #:
 GBPCAD.Минус 170))ждём

Аналогично

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Вчера как закрыли торговлю USDZAR так и не открыли блиннн..у кого нибудь торгуется эта пара?
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Фунт Канада что-то без остановки катится))пришлось докупать
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dryun777 #:
Фунт Канада что-то без остановки катится))пришлось докупать
Сольешь, только начал падать
 
dryun777 #:
Фунт Канада что-то без остановки катится))пришлось докупать

Ждемс.


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Vladimir Baskakov #:
Сольешь, только начал падать
Если солью,ты первый узнаешь))
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Пронесло сигнал вверх .а я прям почти уверен,что кое кто здесь,кое что взял и попадает))))а Вова???🤣
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