FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 389
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Франк йена как и писал вверх пошла,думаю где-то 124,41 тормазнет
Эту не торгую
GBPCAD.Минус 170))ждём
Аналогично
Фунт Канада что-то без остановки катится))пришлось докупать
Фунт Канада что-то без остановки катится))пришлось докупать
Ждемс.
Сольешь, только начал падать