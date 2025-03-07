FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 275

Новый комментарий
[Удален]  
SanAlex #:

ну не как, себя не приучу - когда эксперт работает в автомате, не совать носа а тем более рук.

- только взял закрыл и она попёрла 

 

Не ту пару с экспертом делишь)) Австралия Канада щас в тренде))
[Удален]  
dryun777 #:
Не ту пару с экспертом делишь)) Австралия Канада щас в тренде))

бычий тренд на сегодня остается.

- хорошо двинет вниз, если стрелку пробьёт 

AUDCADH1AUDCADH1

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

робот сигнал - получил по фунту, вниз пошёл 

GBPUSDH1 GBPUSDH1 5555

[Удален]  
Ауди.  Ждём)
 
dryun777 #:
Ауди.  Ждём)

Попробуй по верхним кнопкам пошарить чисто интуитивно... может что полезное найдешь, чтобы картинку вставить или там видио...)))

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021
  • 2021.10.12
  • www.mql5.com
Эх, Форекс, Форекс! Прибыльная тема! Отличный путь миллионером стать! …Окончив курсы, поиграв на демо, Я, вроде, что-то начал понимать...
[Удален]  
Сергей Криушин #:

Попробуй по верхним кнопкам пошарить чисто интуитивно... может что полезное найдешь, чтобы картинку вставить или там видио...)))

Так пробовал..не получается)))
[Удален]  
Сергей Криушин #:

Попробуй по верхним кнопкам пошарить чисто интуитивно... может что полезное найдешь, чтобы картинку вставить или там видио...)))

Если подскажете благодарю
[Удален]  
Лесоруб, Александр,Алекс...к вам анализ!!!недельный график по парам.. Австралия бакс и Австралия канадец.!!! присмотритесь... закономерность проявляется
 
dryun777 #:
Если подскажете благодарю

А что не так... нет верхней полосы с кнопками, когда текст пишите и вставляете, у всех вроде бы есть...

[Удален]  
dryun777 #:
Если подскажете благодарю

тут должна быть такая кнопка - но её не сразу дают,  через какое то время.

Снимок экрана 2021-10-12 185859

[Удален]  
Сергей Криушин #:

А что не так... нет верхней полосы с кнопками, когда текст пишите и вставляете, у всех вроде бы есть...

Нету
1...268269270271272273274275276277278279280281282...476
Новый комментарий