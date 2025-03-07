FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 275
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ну не как, себя не приучу - когда эксперт работает в автомате, не совать носа а тем более рук.
- только взял закрыл и она попёрла
Не ту пару с экспертом делишь)) Австралия Канада щас в тренде))
бычий тренд на сегодня остается.
- хорошо двинет вниз, если стрелку пробьёт
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
робот сигнал - получил по фунту, вниз пошёл
Ауди. Ждём)
Попробуй по верхним кнопкам пошарить чисто интуитивно... может что полезное найдешь, чтобы картинку вставить или там видио...)))
Попробуй по верхним кнопкам пошарить чисто интуитивно... может что полезное найдешь, чтобы картинку вставить или там видио...)))
Попробуй по верхним кнопкам пошарить чисто интуитивно... может что полезное найдешь, чтобы картинку вставить или там видио...)))
Если подскажете благодарю
А что не так... нет верхней полосы с кнопками, когда текст пишите и вставляете, у всех вроде бы есть...
Если подскажете благодарю
тут должна быть такая кнопка - но её не сразу дают, через какое то время.
А что не так... нет верхней полосы с кнопками, когда текст пишите и вставляете, у всех вроде бы есть...