FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 371
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да блин мент что ли... или рядом трешься с дебильными вопросами уже задолбал...
Просто странно, центовый счёт Pro
С ментами не общаюсь... ты и так слишком много выудил...
USD\CHF-M30 ---- я один вижу точку входа и двигаться к этой цели 0.90931 - ещё вижу, точку где нужно закрыться и открыться в противоположную сторону
XAU\USD-H1 ----- на сегодня цель 1804.165 ------ может пугнуть к красной отскочить, а там отложенные ордера можно установить. ну если цена закрепится ниже , где направление - значки меняют, то лучше перевернутся и цели искать внизу.
Нам все едино!
USD\JPY-M30 ------ если цена закрепится ниже 113.917 . Вот тогда можно на всю котлету(как говорит один из участников дискуссии)
USD\JPY-M30 -------- продолжит нижние цели щупать 113.073
USD\JPY-M30 -------- продолжит нижние цели щупать 113.073
Так что делать, sell или buy?
а ты бы куда хотел?
в школе учился? верхние-нижние вас не учили? или ты прогулял в тот день?
а ты бы куда хотел?
в школе учился? верхние-нижние вас не учили? или ты прогулял в тот день?