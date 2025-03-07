FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 371

Новый комментарий
[Удален]  
Сергей Криушин #:

да блин мент что ли... или рядом трешься с дебильными вопросами уже задолбал...

Просто странно, центовый счёт Pro
 
Vladimir Baskakov #:
Просто странно, центовый счёт Pro

С ментами не общаюсь... ты и так слишком много выудил...

[Удален]  

USD\CHF-M30       ---- я один вижу точку входа и двигаться к этой цели 0.90931 - ещё вижу, точку где нужно закрыться и открыться в противоположную сторону 

USDCHFM30 0.90931

[Удален]  

XAU\USD-H1      -----  на сегодня цель 1804.165  ------ может пугнуть к красной отскочить, а там отложенные ордера можно установить. ну если цена закрепится ниже , где направление - значки меняют, то лучше перевернутся и цели искать внизу.

XAUUSDH1 1804.165

[Удален]  
.
[Удален]  
Lesorub #:

         

Нам все едино!

Биток смотри))
[Удален]  
SanAlex #:

USD\JPY-M30      ------ если цена закрепится ниже 113.917 . Вот тогда можно на всю котлету(как говорит один из участников дискуссии)  

USD\JPY-M30          -------- продолжит нижние цели щупать  113.073

USDJPYM30 113.073

USDJPYM30 113.073ч

[Удален]  
SanAlex #:

USD\JPY-M30          -------- продолжит нижние цели щупать  113.073


Так что делать, sell или buy?
[Удален]  
Vladimir Baskakov #:
Так что делать, sell или buy?

а ты бы куда хотел? 

в школе учился? верхние-нижние вас не учили? или ты прогулял в тот день?

[Удален]  
SanAlex #:

а ты бы куда хотел? 

в школе учился? верхние-нижние вас не учили? или ты прогулял в тот день?

Я просто не понимаю, что значит щупать. Делать что? Это финансовый портал
1...364365366367368369370371372373374375376377378...476
Новый комментарий