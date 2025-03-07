FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 52

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Aleksandr Yakovlev:

То, что ветка была создана за день до НГ ни о чем не говорит.

Можно создавать когда угодно. Временных рамок нет. То , что ветка была удалена-0ошибка (вина) модератора.

Если здесь он скажет мол был не прав.

Все станет на свои места. Как и прежде.

Надеюсь он достойный человек и ему хватит мужества.

Если память мне не изменяет,  было еще такое,  в позопрошнем годе

 
Alekseu Fedotov:

Если память мне не изменяет,  было еще такое,  в позопрошнем годе

В позапрошлом я так же создал эту же тему и примерно в тоже время.

Все было норм.

 
Lesorub:

Еврофунта можно смело закупать...


Привет. Так же следил за этой парой. Ждал импульсного движения вверх и теста сверху.

Самое время закупиться)))

[Удален]  

золото  к 1849.15 и от туда шпилькой верх к 1898


Файлы:
XAUUSDH2_1849.15.png  45 kb
 

Я думаю с евы хватит на сегодня. Есть еще запал п. на 20-30 но времени ждать уже нету.


 

Перекладки:


[Удален]  
SanAlex:

золото  к 1849.15 и от туда шпилькой верх к 1898

не хочет зараза шпилькой верх к 1898     - (а надо)

XAUUSDM5

 
Lesorub:

Ага...


Ну да)))


[Удален]  


сегодня золото на целилось к 1809.37

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Файлы:
XAUUSDH2_1809.37.png  52 kb
[Удален]  
SanAlex:

сегодня золото на целилось к 1809.37

решающее пробитие белой линии - но скорее всего, отскочит к оранжевое и оттуда опять ринит вниз к 1809.37

XAUUSDH2 1809.37 ч    

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