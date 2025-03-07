FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 52
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То, что ветка была создана за день до НГ ни о чем не говорит.
Можно создавать когда угодно. Временных рамок нет. То , что ветка была удалена-0ошибка (вина) модератора.
Если здесь он скажет мол был не прав.
Все станет на свои места. Как и прежде.
Надеюсь он достойный человек и ему хватит мужества.
Если память мне не изменяет, было еще такое, в позопрошнем годе
Если память мне не изменяет, было еще такое, в позопрошнем годе
В позапрошлом я так же создал эту же тему и примерно в тоже время.
Все было норм.
Еврофунта можно смело закупать...
Привет. Так же следил за этой парой. Ждал импульсного движения вверх и теста сверху.
Самое время закупиться)))
золото к 1849.15 и от туда шпилькой верх к 1898
Я думаю с евы хватит на сегодня. Есть еще запал п. на 20-30 но времени ждать уже нету.
Перекладки:
золото к 1849.15 и от туда шпилькой верх к 1898
не хочет зараза шпилькой верх к 1898 - (а надо)
Ага...
Ну да)))
сегодня золото на целилось к 1809.37
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сегодня золото на целилось к 1809.37
решающее пробитие белой линии - но скорее всего, отскочит к оранжевое и оттуда опять ринит вниз к 1809.37