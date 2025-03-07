FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 411

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Aleksandr Yakovlev #:

Я магнитик с верху экрана прилепил. В верх пойдет)))

Aleksei Stepanenko #:

Когда надеешься, обычно бывает так


Красная черта, это линия сопротивления, железобетонная стена так сказать!  

 
Speculator #:

Красная черта, это линия сопротивления, железобетонная стена так сказать!  

Чем больше стена, тем громче падает.

 
Aleksandr Yakovlev #:

Чем больше стена, тем громче падает.

Срочно подрисую ещё 3. Нет луче 7.  

 
Speculator #:

Срочно подрисую ещё 3. Нет луче 7.  

Давай, для пущего эффекта)))

 

Новый прогноз. Выкладывал тут Владимиру скрин по этой паре.

Пока идет все как задумано. Сейчас вижу только бай.

Когда будет выход за 0,6810, буду доливаться.

Всем удачного дня и профитов молчуны.


 
Aleksandr Yakovlev #:

Давай, для пущего эффекта)))

Не пробиваемая стена!

 
Speculator #:

Не пробиваемая стена!

Видали мы ваши стены))) Немного осталось)))


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Новый прогноз. Выкладывал тут Владимиру скрин по этой паре.

Пока идет все как задумано. Сейчас вижу только бай.

Когда будет выход за 0,6810, буду доливаться.

Всем удачного дня и профитов молчуны.


Ты сначала посмотри значения MACD AudUsd и UsdChf. Шифа сильнее, поэтому AudChf sell
 
Vladimir Baskakov #:
Ты сначала посмотри значения MACD AudUsd и UsdChf. Шифа сильнее, поэтому AudChf sell

Спорить не буду. У меня есть сигнал--вхожу.

 
Aleksandr Yakovlev #:

Видали мы ваши стены))) Немного осталось)))


Я всё исправил!!!

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