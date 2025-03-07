FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 272
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EUR\USD-H1 --- попытка развернуться к 1.16585
EUR\USD-Daily --- на дневном есть ещё куда падать 1.12940
общий убыток минус 970 зелёных...наверное надо пойти напится))))
Зачем-же, можно ещё поторговать EURCZK
Больше ведь нечем нормальным торговать
Зачем-же, можно ещё поторговать EURCZK
Больше ведь нечем нормальным торговать
нет у меня этой пары))скоро поспеет фунт злотый...мне экзотика нормально даёт..не жалуюсь)))бывают уж минуса,как без этого
EUR\USD-H2 ----- интересно пойдёт вверх или кукл подумает...
USD\CHF-H1 ----- с утра пытается вниз - уже аж три сигнала робот зафиксировал
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вот бы это на реале - так же всё происходило
USD\CHF-H1 ----- с утра пытается вниз - уже аж три сигнала робот зафиксировал
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вот бы это на реале - так же всё происходило
ты на демо чтоль???))))))))))))))))))))