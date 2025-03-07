FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 272

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евро форинт однозначно должок закроют..вопрос когда
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EUR\USD-H1   --- попытка развернуться к  1.16585

EURUSDH1 1.16585

EUR\USD-Daily    --- на дневном есть ещё куда падать   1.12940 

EURUSDDaily 1.12940 2

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всем привет.пятничные сделки...то что закрыл!,форинт закрылся по стопу,спред был 7000 пунктов..!!!!!!!!!!!!зря стоп поставил
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общий убыток минус 970 зелёных...наверное надо пойти напится))))
 
dryun777 #:
общий убыток минус 970 зелёных...наверное надо пойти напится))))

Зачем-же, можно ещё поторговать EURCZK

Больше ведь нечем нормальным торговать

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Vitaly Muzichenko #:

Зачем-же, можно ещё поторговать EURCZK

Больше ведь нечем нормальным торговать

нет у меня этой пары))скоро поспеет фунт злотый...мне экзотика нормально даёт..не жалуюсь)))бывают уж минуса,как без этого

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австралийский доллар на всех парах потихоньку дорожать начнёт..в долгосрок если
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EUR\USD-H2       ----- интересно пойдёт вверх или кукл подумает...

EURUSDH2 

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USD\CHF-H1  -----  с утра пытается вниз - уже аж три сигнала робот зафиксировал

USDCHFH1 Снимок экрана 2021-10-11 163141

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вот бы это на реале  - так же всё происходило 

Снимок экрана 2021-10-11 164306

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SanAlex #:

USD\CHF-H1  -----  с утра пытается вниз - уже аж три сигнала робот зафиксировал

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вот бы это на реале  - так же всё происходило 


ты на демо чтоль???))))))))))))))))))))

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