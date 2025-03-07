FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 335

Новый комментарий
 
MakarFX #:
Да, и читать и слюни пускать)

На это расчет и был. 

Пытка своего рода. Замечу сразу, "гуманная" )))

 
Aleksandr Yakovlev #:

На это расчет и был. 

Пытка своего рода. Замечу сразу, "гуманная" )))

Нельзя обижать обиженных богом.

 
MakarFX #:

Нельзя обижать обиженных богом.

Ладно, пусть парится дальше.)

[Удален]  
Ауди меня сегодня на три сотни зелёных насадил,,но щас отдал с лихвой)))Австралия новозеландец,пришлось вместе вниз)))фунт франк Профит снял,жду окончание отката и снова сел
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Кто бы говорил. Мой скрин 3152. Прогноз и следствие.


Ты с этой пары не спрыгнул ещё чтоль??я закрыл,что-то настораживает
 

У канадца по технике есть что-нибудь? 

UPD Нормально так канадец на нейтральной новости грохнулся. 60 пунктов за секунду

[Удален]  
Ivan Butko #:

У канадца по технике есть что-нибудь? 

UPD Нормально так канадец на нейтральной новости грохнулся. 60 пунктов за секунду

по канадцу ждали повышение ставок и не оправдалось)и рынок труда слабоват вот итог!!!но сказали.что экономика растёт .хотя прогнозы по ввп ниже чем ожидалось и инфляция будет оставатся повышенной ешё какоето время...вот и итог))ещё с мягкой политикой покончено!!

[Удален]  

что там за новость такая ?

USDCADM1

 
SanAlex #:

что там за новость такая ?


.
[Удален]  
вы чё там курите???канадец растёт а не грохнулся
1...328329330331332333334335336337338339340341342...476
Новый комментарий