FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 335
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На это расчет и был.
Пытка своего рода. Замечу сразу, "гуманная" )))
На это расчет и был.
Пытка своего рода. Замечу сразу, "гуманная" )))
Нельзя обижать обиженных богом.
Нельзя обижать обиженных богом.
Ладно, пусть парится дальше.)
Кто бы говорил. Мой скрин 3152. Прогноз и следствие.
У канадца по технике есть что-нибудь?
UPD Нормально так канадец на нейтральной новости грохнулся. 60 пунктов за секунду
У канадца по технике есть что-нибудь?
UPD Нормально так канадец на нейтральной новости грохнулся. 60 пунктов за секунду
по канадцу ждали повышение ставок и не оправдалось)и рынок труда слабоват вот итог!!!но сказали.что экономика растёт .хотя прогнозы по ввп ниже чем ожидалось и инфляция будет оставатся повышенной ешё какоето время...вот и итог))ещё с мягкой политикой покончено!!
что там за новость такая ?
что там за новость такая ?