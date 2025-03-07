FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 298
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Что, перцы так и висят??? Прямо посреди?
Не хочу вести просто так базар...
Все одно бестолково!
Да уж...
Тогда биток нам в помощь😀
Лесорубы вот так работают.)
Лесорубы вот так работают.)
Володя, ты как специалист по волнам скажи, евро сейчас на какой волне, трендовой или коррекционной?
Есть импульсные и коррекционные волны. Трендовых волн не встречал)))
EUR\USD-Daily ----- пытается развернутся сначала сюда 1.17160 - а потом ещё выше
EUR\USD-H1 ------- на данный момент хочет пощупать эти циферки 1.16059
Лесорубы вот так работают.)
я не лесоруб!у меня бензопила есть)))