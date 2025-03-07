FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 298

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Lesorub #:

Что, перцы так и висят??? Прямо посреди?  



 

Не хочу вести просто так базар...

Все одно бестолково!       

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Нормально рынок пошатнуло)))я в обед с минус 300 зелёных вышел и хорош на сегодня 🤣ночью надо входить
 

Да уж...


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Тогда биток нам в помощь😀
 
dryun777 #:
Тогда биток нам в помощь😀

Лесорубы вот так работают.)


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Uladzimir Izerski #:

Лесорубы вот так работают.)


Володя, ты как специалист по волнам скажи, евро сейчас на какой волне, трендовой или коррекционной?
 
Vladimir Baskakov #:
Володя, ты как специалист по волнам скажи, евро сейчас на какой волне, трендовой или коррекционной?

Есть импульсные и коррекционные волны. Трендовых волн не встречал)))

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EUR\USD-Daily          -----  пытается развернутся сначала сюда 1.17160  - а потом ещё выше 

EURUSDDaily 1.17160

EUR\USD-H1          ------- на данный момент хочет пощупать эти циферки 1.16059

EURUSDH1 1.16059

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Uladzimir Izerski #:

Лесорубы вот так работают.)


я не лесоруб!у меня бензопила есть)))

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