FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 200
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фунт франк на ночь и на завтра господа ...подарок вам)))с текущего BUY///рубите дрова,как говорит лесоруб
А ты, что уже ВСЁ?
Какой путь? Белый или рыжий?
А ты, что уже ВСЁ?
Какой путь? Белый или рыжий?
Время покажет)))
AUDUSD sell))
Если честно, мне вчерашняя сделка в бай не понравилась. Сигнал у меня какой то смазанный.
Вчера я закрылся в + несколько пунктов.
Просто не понравилось место сделки.
Цена может провалиться еще как минимум п. на 150, а то и более.
Сейчас есть позиции по которым работаю. Так что есть чем заняться.
AUDUSD sell))
Рановато для продаж
Рановато для продаж
Цапануть сигнальчик...