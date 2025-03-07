FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 200

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фунт франк на ночь  и на завтра господа ...подарок вам)))с текущего BUY///рубите дрова,как говорит лесоруб
 
dryun777 #:
фунт франк на ночь  и на завтра господа ...подарок вам)))с текущего BUY///рубите дрова,как говорит лесоруб

А ты, что уже ВСЁ?

Какой путь? Белый или рыжий?

nm255

 
Белый
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AUDNZD оттолкнулся от минимума 19 года.. возможно начало восходящего тренда.
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Uladzimir Izerski #:

А ты, что уже ВСЁ?

Какой путь? Белый или рыжий?


Белый откат,рыжий продолжение))
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Aleksandr Yakovlev #:
Время покажет))) 
AUDUSD sell))
 
dryun777 #:
AUDUSD sell))

Если честно, мне вчерашняя сделка в бай не понравилась. Сигнал у меня какой то смазанный.

Вчера я закрылся в + несколько пунктов.

Просто не понравилось место сделки.

Цена может провалиться еще как минимум п. на 150, а то и более.

Сейчас есть позиции по которым работаю. Так что есть чем заняться.

 
dryun777 #:
AUDUSD sell))

Рановато для продаж


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MakarFX #:

Рановато для продаж


Выше может и не пойти,по Австралии статистика плохая вышла и американские отчёты ждут..ну я так думаю. В любом случае вниз сходит 
 

Цапануть сигнальчик...



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