FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 321
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Ох уж эти сказочники
а что не так???
USD\CAD-H2 ----- наверное не удачно зашёл - сейчас выбьет по стоп лосю
USD\CAD-H2 ----- вторая попытка, до-топать к 1.24244
USD\CAD-H2 ----- вторая попытка, до-топать к 1.24244
Делай так
GBP\JPY-H1 ------ так, как то опасно, она низы хочет покорять
GBP\JPY-H1 ------ так, как то опасно, она низы хочет покорять
Ты все равно на фантиках
рубель это моей страны валюта и в магазине всё за эти фантики можно купить
рубель это моей страны валюта и в магазине всё за эти фантики можно купить
Я имел ввиду демо, рубель это не деньги
есть у меня и демо и реал - тема в этой ветке прогнозы а не хвастанём своей прибылью
есть у меня и демо и реал - тема в этой ветке прогнозы а не хвастанём своей прибылью
Я дал прогноз и не хвастал своей прибылью
я не про тебя - в общем, есть в этой ветке персонажи
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есть что я тоже выставлял картинку с прибылью - но это был намёк как можно построить свою стратегию с помощью баланса