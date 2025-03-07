FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 321

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Vladimir Baskakov #:
Ох уж эти сказочники

а что не так???

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SanAlex #:

USD\CAD-H2          ----- наверное не удачно зашёл - сейчас выбьет по стоп лосю

USD\CAD-H2          -----  вторая попытка, до-топать к 1.24244

USDUSDCADH2

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SanAlex #:

USD\CAD-H2          -----  вторая попытка, до-топать к 1.24244


Делай так
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Vladimir Baskakov #:
Делай так

GBP\JPY-H1          ------ так, как то опасно,  она низы хочет покорять 

GBPJPYH1 

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SanAlex #:

GBP\JPY-H1          ------ так, как то опасно,  она низы хочет покорять 

 

Ты все равно на фантиках
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Vladimir Baskakov #:
Ты все равно на фантиках

рубель это моей страны валюта и в магазине всё за эти фантики можно купить

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SanAlex #:

рубель это моей страны валюта и в магазине всё за эти фантики можно купить

Я имел ввиду демо, рубель это не деньги
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Vladimir Baskakov #:
Я имел ввиду демо, рубель это не деньги

есть у меня и демо и реал - тема в этой ветке прогнозы а не хвастанём своей прибылью 

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SanAlex #:

есть у меня и демо и реал - тема в этой ветке прогнозы а не хвастанём своей прибылью 

Я дал прогноз и не хвастал своей прибылью
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Vladimir Baskakov #:
Я дал прогноз и не хвастал своей прибылью

я не про тебя - в общем, есть в этой ветке персонажи  

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есть что я тоже выставлял картинку с прибылью - но это был намёк как можно построить свою стратегию с помощью баланса 

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