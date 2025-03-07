FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 127

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Фунт на сегодня - цель 1.39784

GBPUSDbH2 1.39784

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EUR\USD - цель на сегодня 1.21217

EURUSDbH2 1.21217

 
SanAlex:

Фунт на сегодня - цель 1.39784

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EUR\USD - цель на сегодня 1.21217


Не не, ева и фунт вниз)))

По еве первая цель  1,19900.

После дальнейшего снижения открывается цель до 1,1600.

По фунту цель в районе 1,36600, а там поглядим)))

Всем профитов.

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Aleksandr Yakovlev:

Не не, ева и фунт вниз)))

По еве первая цель  1,19900.

После дальнейшего снижения открывается цель до 1,1600.

По фунту цель в районе 1,36600, а там поглядим)))

Всем профитов.

мне бы хотелось - такого развития на сегодня. Тоже хочу пожелать - всем профитов ! 

EURUSDbM30

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а тут поспешил - и закрыл 

GBPUSDbM30

 
SanAlex:

мне бы хотелось - такого развития на сегодня. Тоже хочу пожелать - всем профитов ! 

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а тут поспешил - и закрыл 


Ты меня не слушай, у меня свое видение рынка.

Просто я вижу так , а ты по своему.

Стопы у меня большие и выдержать просадку я сумею. Как у тебя я не знаю.

 

Новозеландец продажа.


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Aleksandr Yakovlev:

Новозеландец продажа.


NZD\USDтоже рискну - только в противоположную сторону 

NZDUSDbH2 

 
SanAlex:

NZD\USDтоже рискну - только в противоположную сторону 

 

Ага, кто то да и будет в профите)))

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Aleksandr Yakovlev:

Ага, кто то да и будет в профите)))

ну у меня сегодня не плохо - ещё разок бы по фунту пройтись, снизу верх - было бы вообще замечательно.

GBPUSDbH2 ч  NZDUSDbH2я

 
В связи с чем сегодня все инструменты взбесились?
 
Yousufkhodja Sultonov:
В связи с чем сегодня все инструменты взбесились?

Важные выступления и прессконференции.

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