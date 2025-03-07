FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 127
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Фунт на сегодня - цель 1.39784
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EUR\USD - цель на сегодня 1.21217
Фунт на сегодня - цель 1.39784
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EUR\USD - цель на сегодня 1.21217
Не не, ева и фунт вниз)))
По еве первая цель 1,19900.
После дальнейшего снижения открывается цель до 1,1600.
По фунту цель в районе 1,36600, а там поглядим)))
Всем профитов.
Не не, ева и фунт вниз)))
По еве первая цель 1,19900.
После дальнейшего снижения открывается цель до 1,1600.
По фунту цель в районе 1,36600, а там поглядим)))
Всем профитов.
мне бы хотелось - такого развития на сегодня. Тоже хочу пожелать - всем профитов !
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а тут поспешил - и закрыл
мне бы хотелось - такого развития на сегодня. Тоже хочу пожелать - всем профитов !
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а тут поспешил - и закрыл
Ты меня не слушай, у меня свое видение рынка.
Просто я вижу так , а ты по своему.
Стопы у меня большие и выдержать просадку я сумею. Как у тебя я не знаю.
Новозеландец продажа.
Новозеландец продажа.
NZD\USDтоже рискну - только в противоположную сторону
NZD\USDтоже рискну - только в противоположную сторону
Ага, кто то да и будет в профите)))
Ага, кто то да и будет в профите)))
ну у меня сегодня не плохо - ещё разок бы по фунту пройтись, снизу верх - было бы вообще замечательно.
В связи с чем сегодня все инструменты взбесились?
Важные выступления и прессконференции.