FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 216
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Наверное всё-таки вниз,бежать надо))))
С таким психологическим настроем и отсутствием ТС далеко не уедешь)))
сделка в мт5. обставляю кукла\) а может кукл это ...?
GBP\AUD-M30 ------- технически - цель на сегодня 1.89133
С таким психологическим настроем и отсутствием ТС далеко не уедешь)))
С таким психологическим настроем и отсутствием ТС далеко не уедешь)))
скорей всего сегодняшняя свеча перекроет вчерашнюю..закрывай лонги))))нельзя всётаки против тренда переть0
Канадец 1,27350--1,27400 может дойти сегодня. После можно искать точки на продажу.
Фунт франк ждем на 1,26430 и покупаем.(бай)
ТП 1,27650 примерно или чуток выше.И на сегодня с прогнозами хватит. Буду ждать отработку.
ФУНТ ФРАНК ДОШЁЛ ДО ТВОЁЙ ЦИФРЫ...ТЫ ОТКУДА ЕЁ ВЗЯЛ НОСТРОДАМУС?))))Я ВСЕ ТАЙМФРЕЙМЫ СМОТРЕЛ..НЕТ ЭТОГО УРОВНЯ..