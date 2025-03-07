FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 216

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сделка в мт5.  обставляю кукла\) а может кукл это ...?
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Aleksandr Yakovlev #:

Есть только 1 вариант)))

Наверное всё-таки вниз,бежать надо))))
 
dryun777 #:
Наверное всё-таки вниз,бежать надо))))

С таким психологическим настроем и отсутствием ТС далеко не уедешь)))

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Wiktar Steff #:
сделка в мт5.  обставляю кукла\) а может кукл это ...?

GBP\AUD-M30 -------  технически - цель на сегодня 1.89133

GBPAUDM30 1.89133

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Aleksandr Yakovlev #:

С таким психологическим настроем и отсутствием ТС далеко не уедешь)))

Да я шучу,,я обычно последний убегаю,, сегодня всё-таки золотишко дало чуть))
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Aleksandr Yakovlev #:

С таким психологическим настроем и отсутствием ТС далеко не уедешь)))

скорей всего сегодняшняя свеча перекроет вчерашнюю..закрывай лонги))))нельзя всётаки против тренда переть0

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И ПО ЭТОЙ ПАРК СЕЛЛ СЕГОДНЯ ДО УРОВНЯ
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По всем парам с австралийцем одно и то же..австралиец дешевеет..либо пятница ,а во вторник по Австралии отчёты по розничным продажам и они хреновые будут,в любом случае,локдаун у них уже полгода..вчера видать кто-то манипулировал рынком,чтоб подороже в сел сегодня взять😀
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НОРМАЛЬНЫЙ ТАКОЙ НАВАРЧИК ВЫХОДИТ ПО ПАРАМ С АВСТРАЛИЙЦЕМ))))
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Aleksandr Yakovlev #:

Канадец 1,27350--1,27400 может дойти сегодня. После можно искать точки на продажу.

Фунт франк ждем на 1,26430 и покупаем.(бай)

ТП 1,27650 примерно или чуток выше.

И на сегодня с прогнозами хватит. Буду ждать отработку.

ФУНТ ФРАНК ДОШЁЛ ДО ТВОЁЙ ЦИФРЫ...ТЫ ОТКУДА ЕЁ ВЗЯЛ НОСТРОДАМУС?))))Я ВСЕ ТАЙМФРЕЙМЫ СМОТРЕЛ..НЕТ ЭТОГО УРОВНЯ..

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