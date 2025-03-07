FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 349

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Vladimir Baskakov #:
Действительно, я не только слюни пускал, но и прослезился от смеха. Два товарища, без мониторинга показывают какие то детские рисунки и думают, что они трейдеры. Тут не только слюни будешь пускать... Вообщем насмешили

Чо ты заводишься? Понятие трейдер неоднозначное, для кого то трейдер это миллионами ворочает, для другого делает прогнозы на картинках, и оба трейдеры, с разной эффективностью всего лишь.

[Удален]  

EUR\USD-H4        -----  и можно начинать разворот к 1.1656

EURUSDH4 1.1656

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где то отсюда 1.1603 буду "посмотреть" входить  в BUY или нет

EURUSDH1 1.1603

 

КУКЛ - самый хороший прогнозер!




 

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

Веселая неделька будет.

[Удален]  

С помощью этой считалки - у меня не плохо, была настроена стратегия . Куда покажет бац! - туда и открывался.

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Эни, бени, рики, таки,

Турба, урба, синтибряки,

Эус, бэус, краснобэус, Бац!

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Egor Manakhov #:

Покупка Золота с текущих до 1800


Ждал месяц уровень 1800! Ну кто еще хочет что-то сказать по поводу прогноза времени? Не прогнозируется время, поэтому забудьте про анализ истории, и построение на ней адекватной мат.модели.  

Вот реальный пример того, что эта задача архисложная. Цена может гулять очень долго, рисовать что угодно, пока не выдавит большинство из правильных позиций.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

Веселая неделька будет.

Да, уже можешь открыть центовый счёт
 
Vladimir Baskakov #:
Да, уже можешь открыть центовый счёт

Ооо, кто то с бани вернулся))) Быстро ты. Ну да ладно.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Ооо, кто то с бани вернулся))) Быстро ты. Ну да ладно.

Да, не могу торговать без твоих прогнозов
 
Vladimir Baskakov #:
Да, не могу торговать без твоих прогнозов

Золото продай. Стоп за ближайший максимум.

Я понимаю, что ты с иронизировал в своем предложении.

Но по золоту селл.

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