FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 349
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Действительно, я не только слюни пускал, но и прослезился от смеха. Два товарища, без мониторинга показывают какие то детские рисунки и думают, что они трейдеры. Тут не только слюни будешь пускать... Вообщем насмешили
Чо ты заводишься? Понятие трейдер неоднозначное, для кого то трейдер это миллионами ворочает, для другого делает прогнозы на картинках, и оба трейдеры, с разной эффективностью всего лишь.
EUR\USD-H4 ----- и можно начинать разворот к 1.1656
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где то отсюда 1.1603 буду "посмотреть" входить в BUY или нет
КУКЛ - самый хороший прогнозер!
ВТОРНИК
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
Веселая неделька будет.
С помощью этой считалки - у меня не плохо, была настроена стратегия . Куда покажет бац! - туда и открывался.
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Эни, бени, рики, таки,
Турба, урба, синтибряки,
Эус, бэус, краснобэус, Бац!
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Покупка Золота с текущих до 1800
Ждал месяц уровень 1800! Ну кто еще хочет что-то сказать по поводу прогноза времени? Не прогнозируется время, поэтому забудьте про анализ истории, и построение на ней адекватной мат.модели.
Вот реальный пример того, что эта задача архисложная. Цена может гулять очень долго, рисовать что угодно, пока не выдавит большинство из правильных позиций.
ВТОРНИК
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
Веселая неделька будет.
Да, уже можешь открыть центовый счёт
Ооо, кто то с бани вернулся))) Быстро ты. Ну да ладно.
Ооо, кто то с бани вернулся))) Быстро ты. Ну да ладно.
Да, не могу торговать без твоих прогнозов
Золото продай. Стоп за ближайший максимум.
Я понимаю, что ты с иронизировал в своем предложении.
Но по золоту селл.