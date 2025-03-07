FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 139
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> Пара находится выше ожидаемого ПНБ уровня:> Это означает, что, выше этого уровня цена не может подняться в принципе. это ее максимальный потенциал роста.
Рыжее счастье:
Швейцарский аукцион:
Еврофунт 60 п.
Биток:
Это означает, что, выше этого уровня цена не может подняться в принципе. это ее максимальный потенциал роста.
Ну тут конечно я не согласен, но не будем об этом.
CADJPY: думаю интриги не будет тупо упадем.
GBPUSD: должно быть вот так, в четверг ночью сразу можно вставать на покупку, просадки не будет.
или вот так, что бы не хотелось. третий вариант это треугольник о котором я говорил выше но маловероятно думаю. подождем поглядим.
CADJPY: думаю интриги не будеттупо упадем.
Мож и не будет...
Где то так.