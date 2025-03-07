FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 139

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Yousufkhodja Sultonov:



> Пара находится выше ожидаемого ПНБ уровня:

> Это означает, что, выше этого уровня цена не может подняться в принципе. это ее максимальный потенциал роста.


 

Рыжее счастье:


 

Швейцарский аукцион:


 

Еврофунт 60 п.


 

Биток:


 
Yousufkhodja Sultonov:

Это означает, что, выше этого уровня цена не может подняться в принципе. это ее максимальный потенциал роста.

Ну тут конечно я не согласен, но не будем об этом.

 

CADJPY: думаю интриги не будет тупо упадем.


 

GBPUSD: должно быть вот так, в четверг ночью сразу можно вставать на покупку, просадки не будет. 

или вот так, что бы не хотелось. третий вариант это треугольник о котором я говорил выше но маловероятно думаю. подождем поглядим.


 
ALEKSANDR GADZERA:

CADJPY: думаю интриги не будеттупо упадем.


Мож и не будет...


 

Где то так.

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