FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 83

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Lesorub:

Да уж..., а КУКЛ слушает, да ест.

Эксперимент на седня. Разворот в 18.00 по терминалу:


Началось чуть раньше 

GBPUSDH2 ЛЕСОРУБ

 
SanAlex:

Началось чуть раньше 


Хрен их знает, что им еще надо. Накупились за день, фиксить не хотят.

Кто б дал волшебного пендаля...       

 
Vitaly Muzichenko:

Золото как минимум 2800$ к концу года

Иногда в профиле буду публиковать скрины торговли


 
Lesorub:

Хрен их знает, что им еще надо. Накупились за день, фиксить не хотят.

Кто б дал волшебного пендаля...       

 
MUNISA KHUDOYBERDIEVA:
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МУНИСА ХУДОЙБЕРДИЕВА :

Если хотите общаться и не умеете - в Интернете есть переводчики - дайте свои прогнозы.

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Aleksandr Yakovlev:

Ты тут по 5-10п. берешь. То в 1 сторону то в другую сторону открываешься.

Нет никакого понимания в движении цены и еще предупреждаешь о чем то.

Смех просто. Стой в сторонке и не мешай.

А чего мониторинг спрятал, случилось что?
Ещё смеёшься?
 

Мой прошлый скрин. Можно искать точку входа на продажу.


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Aleksandr Yakovlev:

Мой прошлый скрин. Можно искать точку входа на продажу.


Ты же слился, на демо перешёл?
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Aleksandr Yakovlev:

Мой прошлый скрин. Можно искать точку входа на продажу.


зря уже сегодня прогнозировать - так для Эксперимента, проверим Индикатор будущего, показывает на рост к  1.21774

EURUSDH4 1.21774

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