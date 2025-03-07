FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 83
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Да уж..., а КУКЛ слушает, да ест.
Эксперимент на седня. Разворот в 18.00 по терминалу:
Началось чуть раньше
Началось чуть раньше
Хрен их знает, что им еще надо. Накупились за день, фиксить не хотят.
Кто б дал волшебного пендаля...
Золото как минимум 2800$ к концу года
Иногда в профиле буду публиковать скрины торговли
Хрен их знает, что им еще надо. Накупились за день, фиксить не хотят.
Кто б дал волшебного пендаля...
Если хотите общаться и не умеете - в Интернете есть переводчики - дайте свои прогнозы.
Ты тут по 5-10п. берешь. То в 1 сторону то в другую сторону открываешься.
Нет никакого понимания в движении цены и еще предупреждаешь о чем то.
Смех просто. Стой в сторонке и не мешай.
Мой прошлый скрин. Можно искать точку входа на продажу.
Мой прошлый скрин. Можно искать точку входа на продажу.
Мой прошлый скрин. Можно искать точку входа на продажу.
зря уже сегодня прогнозировать - так для Эксперимента, проверим Индикатор будущего, показывает на рост к 1.21774