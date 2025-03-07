FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 289

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SanAlex #:

так что мне тогда делать?  тогда мне будет скучно, на сайт я захожу что бы людей выслушать - себя показать. Просто в других темах я не разбираюсь - ну и показываю себя здесь.

Саша, продолжай выкладывать. Мнение других - всегда интересно!
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MakarFX #:
Саша, продолжай выкладывать. Мнение других - всегда интересно!

так я и стараюсь - что бы совместно прогнозы отработать. 

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SanAlex #:

так я и стараюсь - что бы совместно прогнозы отработать. 

Это не прогнозы это гадания
 
SanAlex #:


не обращай внимание.

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Vladimir Baskakov #:
Это не прогнозы это гадания
Хочешь прогноз))скоро нефть подешевеет,за нефтью канадец обвалится..Британия ставку хотела поднять,фунт скупают,не думаю что они поднимут её.. ещё последствия брексита,скупка фунта это  манипуляция перед глубоким падением
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dryun777 #:
Хочешь прогноз))скоро нефть подешевеет,за нефтью канадец обвалится..Британия ставку хотела поднять,фунт скупают,не думаю что они поднимут её.. ещё последствия брексита,скупка фунта это  манипуляция перед глубоким падением
Мне начхать, мне нужно +10 пунктов в день и всё
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Австралия новозеландец.. будет идти вниз
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Vladimir Baskakov #:
Мне начхать, мне нужно +10 пунктов в день и всё
А что так мало?
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dryun777 #:
А что так мало?
Шутник
 

Фунтик:


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