FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 289
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так что мне тогда делать? тогда мне будет скучно, на сайт я захожу что бы людей выслушать - себя показать. Просто в других темах я не разбираюсь - ну и показываю себя здесь.
Саша, продолжай выкладывать. Мнение других - всегда интересно!
так я и стараюсь - что бы совместно прогнозы отработать.
так я и стараюсь - что бы совместно прогнозы отработать.
не обращай внимание.
Это не прогнозы это гадания
Хочешь прогноз))скоро нефть подешевеет,за нефтью канадец обвалится..Британия ставку хотела поднять,фунт скупают,не думаю что они поднимут её.. ещё последствия брексита,скупка фунта это манипуляция перед глубоким падением
Мне начхать, мне нужно +10 пунктов в день и всё
А что так мало?
Фунтик: