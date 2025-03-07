FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 26

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SanAlex:

у меня сначала недели - пока так.

горбатые спуски в низ - это что за механизм?
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Renat Akhtyamov:
горбатые спуски в низ - это что за механизм?

это прибыльные когда достигли свой профит, убыточные остались и пытаются отбить убыток 

- и получается такая некрасивая картинка. 

 
SanAlex:

у меня сначала недели - пока так. 


Дружище молодец, всегда рад кто умеет норм торговать.

Если норм распределишь риски и отработаешь долгосрок, мой пост по фунт 

то увеличишь депо раз в 10.

А так Респект!!!)))

 
SanAlex:

это прибыльные когда достигли свой профит, убыточные остались и пытаются отбить убыток 

- и получается такая некрасивая картинка. 

как убыточные отбивают убыток? как раз про это и спрашивал
 
Renat Akhtyamov:
как убыточные отбивают убыток? как раз про это и спрашивал

Это как в одной страшной сказке, называется " снижающийся рост"

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EURUSDDaily 1.20300

EUR\USD вроде как хочет к 1.20300 ???

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Renat Akhtyamov:
как убыточные отбивают убыток? как раз про это и спрашивал

эксперт работает на одной паре в buy и в sell . например задал я прибыль 1000 рублей взял эксперт в buy отключился открывать  в buy - далее остаются в sell но тоже больше не открываются.

дальше вступаю я в игру выставляю ловушки и пытаюсь отбиться.

Сним 

вот на этой паре открыто пока 20 позиции - общих позиции открытых на всех парах 48. 

- на этой паре от индикатора открываются позиции - на данный момент ждёт открытия - то-есть станет 11 против 10 . в какую сторону он возьмёт 2000 я пока не знаю.

-  

 

А, может, так?


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Lesorub:

А, может, так?


может и так ! если Pivot(оранжевая линия) перепрыгнет 

EURUSDH2 может

 

Баи держу на фунте до цели на Н4, затем продажи до цели на Н1:


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