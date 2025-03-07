FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 26
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у меня сначала недели - пока так.
горбатые спуски в низ - это что за механизм?
это прибыльные когда достигли свой профит, убыточные остались и пытаются отбить убыток
- и получается такая некрасивая картинка.
у меня сначала недели - пока так.
Дружище молодец, всегда рад кто умеет норм торговать.
Если норм распределишь риски и отработаешь долгосрок, мой пост по фунт
то увеличишь депо раз в 10.
А так Респект!!!)))
это прибыльные когда достигли свой профит, убыточные остались и пытаются отбить убыток
- и получается такая некрасивая картинка.
как убыточные отбивают убыток? как раз про это и спрашивал
Это как в одной страшной сказке, называется " снижающийся рост"
EUR\USD вроде как хочет к 1.20300 ???
как убыточные отбивают убыток? как раз про это и спрашивал
эксперт работает на одной паре в buy и в sell . например задал я прибыль 1000 рублей взял эксперт в buy отключился открывать в buy - далее остаются в sell но тоже больше не открываются.
дальше вступаю я в игру выставляю ловушки и пытаюсь отбиться.
вот на этой паре открыто пока 20 позиции - общих позиции открытых на всех парах 48.
- на этой паре от индикатора открываются позиции - на данный момент ждёт открытия - то-есть станет 11 против 10 . в какую сторону он возьмёт 2000 я пока не знаю.
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А, может, так?
А, может, так?
может и так ! если Pivot(оранжевая линия) перепрыгнет
Баи держу на фунте до цели на Н4, затем продажи до цели на Н1: