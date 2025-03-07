FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 396
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ещё у меня есть рубль,будь он неладен))короче бесталковая валюта.никогда раньше не брал и больше невозьму..лучше иностранная экзотика,,её более менее выучил
Смотри, не увлекался, фантики закончатся
бедняга опять свой 0.01 лот в минус продал?(((
Да он свой сигнал видимо слил. Нет уже на его странице. Вчера был.
Будет конечно говорить что вывел все. А мы ему конечно же "поверим"
Да он свой сигнал видимо слил. Нет уже на его странице. Вчера был.
Будет конечно говорить что вывел все. А мы ему конечно же "поверим"
рискну)))спред чуть расширили
Бедолага, мой на месте, ваши где
читал твои комменты в других ветках..ты не меняешься,всё одно)))как тебя жизнь то обидела?расскажи)))или может тебе денег скинуть?)))
читал твои комменты в других ветках..ты не меняешься,всё одно)))как тебя жизнь то обидела?расскажи)))или может тебе денег скинуть?)))
Что тебе не понравилось? Никого не обижаю, не хамлю
ну ну