FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 396

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ещё у меня есть рубль,будь он неладен))короче бесталковая валюта.никогда раньше не брал и больше невозьму..лучше иностранная экзотика,,её более менее выучил
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да по рублю,забыл..вчера то он в минусе был,вечером закрыть не мог т.к в определённое время торги по нему закрываются,утром сегодня как видно был гэп и у меня стал плюс..а гепы чаще всего закрываются,я      позицию не закрыл и вот щас опомнился и опять торги закрыты!!!так что думаю завтра по деревянному минус будет)))
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dryun777 #:
ещё у меня есть рубль,будь он неладен))короче бесталковая валюта.никогда раньше не брал и больше невозьму..лучше иностранная экзотика,,её более менее выучил
Смотри, не увлекался, фантики закончатся
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Vladimir Baskakov #:
Смотри, не увлекался, фантики закончатся

бедняга опять свой 0.01 лот в минус продал?(((

 

Да он свой сигнал видимо слил. Нет уже на его странице. Вчера был.

Будет конечно говорить что вывел все. А мы ему конечно же "поверим"

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Aleksandr Yakovlev #:

Да он свой сигнал видимо слил. Нет уже на его странице. Вчера был.

Будет конечно говорить что вывел все. А мы ему конечно же "поверим"

Бедолага, мой на месте, ваши где
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 рискну)))спред чуть расширили

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Vladimir Baskakov #:
Бедолага, мой на месте, ваши где

читал твои комменты в других ветках..ты не меняешься,всё одно)))как тебя жизнь то обидела?расскажи)))или может тебе денег скинуть?)))

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dryun777 #:

читал твои комменты в других ветках..ты не меняешься,всё одно)))как тебя жизнь то обидела?расскажи)))или может тебе денег скинуть?)))

Что тебе не понравилось? Никого не обижаю, не хамлю
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Vladimir Baskakov #:
Что тебе не понравилось? Никого не обижаю, не хамлю

ну ну

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